Mercedes-Benz 500 SEC Cabriolet (1983) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Mercedes-Benz S-klasse W126 is ondanks zijn leeftijd misschien niet 100 procent 'In het Wild'-waardig. Voor deze bijzondere tot cabriolet omgebouwde 500 SEC maken we echter graag een uitzondering.

De Mercedes-Benz W126 was er af fabriek in twee carrosserievormen: als sedan en als coupé. De coupéversie stond bekend als SEC en dat is hoe de auto die we hier voor ons zien ook te boek staat. Hij heeft echter geen vast dak meer, zoals oorspronkelijk uiteraard wel het geval was. Deze SEC is voorzien van een stoffen klapdak. Iets dat Mercedes-Benz zelf absoluut niet op zijn geweten heeft.

Deze auto liep dus ergens in zijn leven tegen een zaag aan en raakte zijn dak kwijt. Een embleem op de kofferklep lijkt al iets weg te geven van wat er gebeurd is. AutoWeek-forumlid D. Elzinga spotte de auto en plaatste de foto's op ons forum, waarbij hij aangeeft dat de auto door Carat Duchatelet is omgebouwd. Waarschijnlijk is dat wat er rechts op de kofferklep staat. Carat Duchatelet is een in Luik gevestigde coachbuilder, bekend van het ombouwen en bepantseren van de meest luxe auto's die je maar kunt bedenken. Het bestaat al sinds 1968 en heeft zich ook meermaals aan W126's gewaagd.

Toch is het waarschijnlijk dat Carat Duchatelet niet verantwoordelijk is voor het klapdak, maar voor eventuele minder direct zichtbare aanpassingen aan de SEC. Vermoedelijk het interieur. De SEC staat namelijk geregistreerd als een Calley 500 SEC (ook geen 560 SEC zoals het embleem achterop lijkt aan te geven, dus) en daarbij is 'Calley' de verantwoordelijke voor de ombouw tot cabriolet. Het gaat dan namelijk naar alle waarschijnlijkheid om het Nederlandse Calley Cars, dat voor zover wij kunnen vinden in de loop der jaren onder meer verschillende W126's en ook enkele 190's tot cabriolets om heeft getoverd. Het bedrijf bestaat niet meer, maar was gevestigd in Elburg en pakte in de jaren 80 onder leiding van Wim van Ginhoven onder meer ook speciale ombouwwensen op voor Jaguars en BMW's. Ook deze SEC dus.

Of het nou je smaak is of niet, er is geen ontkennen aan dat hier iets heel unieks geparkeerd staat op de openbare weg. Een auto die met zijn nieuwprijs en het ombouwen door Carat Duchatelet en Calley Cars indertijd ongetwijfeld een klein fortuin heeft gekost. Wat-ie nu waard is, is lastig te zeggen. Zonder twijfel een lieve duit meer dan een reguliere 500 SEC.