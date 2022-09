Mercedes-Benz 300 SL (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Nu de zomer voorbij is, stromen de cabrio's de occasionmarkt op. De Mercedes SL is misschien wel dé cabrio, en dit exemplaar - ogenschijnlijk - een mooi voorbeeld van hoe je er een kunt bemachtigen voor relatief weinig geld.

Nu zijn er heus genoeg tweedehands cabrio's op te noemen waarvoor je minder geld hoeft op te hoesten, maar voor SL-begrippen is dit exemplaar vrij zacht geprijsd. Voor net geen 12.000 euro kun je in Groningen deze SL van de R129-generatie op de kop tikken, waarmee het een van de goedkoopste uit het huidige aanbod is. Voor dat bedrag bemachtig je een 300 SL, dus met een 3 liter grote zes-in-lijn met 190 pk in de neus die bijdraagt aan de klassieke verhoudingen van dit model: lange neus, korte kont.

Die verhoudingen zorgen er mede voor dat deze generatie - de bijkans onbetaalbare eerste SL's daargelaten - misschien wel de meest tijdloze uit de SL-historie is. Omdat de jaren van afschrijving-door-ouderdom voor dit model wel achter de rug zijn en de R129 stamt uit het tijdperk van de vermeend onverwoestbare Mercedessen, hoef je niet op een al te hoge afschrijving te rekenen. Vooral niet als je 'm in de staat houdt waarin de auto lijkt te verkeren.

Dof hout

De bruine lak, die wat ons betreft goed past bij het tijdperk waarin deze auto werd verkocht, oogt vrij van noemenswaardige beschadigingen en de leren bekleding toont geen scheuren of opzichtige slijtage. De wat dof geworden houtinleg in het interieur kan een polijstbeurtje gebruiken, maar het lijkt er verder op dat er vrij goed voor het beestje gezorgd is. De interieurfoto's zijn genomen met draaiende motor, waardoor duidelijk wordt dat de storingslampjes op het dashboard geen reden hebben om te branden. Hoewel Mercedessen uit dit tijdperk over het algemeen degelijk in elkaar waren geschroefd, zijn ze niet vrij van gebreken. De SL stond destijds immers bovenaan de voedselketen van de Mercedes-prijslijsten, wat ervoor zorgt dat de standaarduitrusting vrij uitgebreid was. Dat betekent echter wel dat dit geen auto is in categorie 'wat er niet op zit kan ook niet kapot'.

Vooral het volledig automatische cabriodak wilde wel eens voor problemen zorgen. Check tijdens een proefrit dus of het goed werkt en de hydrauliek ervan niet lekt. De kap zelf is volgens de adverteerder in ieder geval recent vervangen. De SL in kwestie is verder relatief kaal uitgerust: zaken als cruise control of airco, die goed passen bij een auto als deze, zitten er niet op. Dat is jammer, maar verkleint de kans op gebreken of hoge garagerekeningen.

Origineel Nederlands

Dat kan geruststellend werken, want over het algemeen geldt voor grotere, zwaardere auto's dat onderhoud en reparatie toch al duurder zijn. Onderdelen zijn immers zwaarder uitgevoerd en/of onderheviger aan slijtage. Alles regelmatig goed nakijken en bijhouden is daarom het devies, waarvoor het geld dat je door de geringe afschrijving in je zak houdt uitkomst kan bieden.

Zie je het wel gebeuren, dan kun je er een ritje naar het hoge noorden voor wagen. De kilometerstand van de aangeboden auto valt, vergeleken met vele andere SL's in het aanbod, met 162.530 kilometer best mee. De historie van het origineel Nederlandse kenteken laat qua duidelijkheid te wensen over, maar we denken te kunnen ontwaren dat de auto twee keer voor een periode van tien jaar bij een eigenaar is geweest. Daardoor is het aannemelijk dat de auto voor in ieder geval twee langere aaneengesloten perioden regelmatig onderhoud heeft gehad. Als je dit mede daardoor een interessant genoeg aanbod vindt, dan hopen we voor je dat de winter niet té lang duurt.