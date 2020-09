Mercedes-AMG werkt aan krankzinnige G-klasse

Mercedes-Benz heeft al meermalen bewezen dat de G-klasse de ideale kandidaat is om unieke versies van uit te brengen. Met een nieuwe teaser laat de AMG-afdeling weten dat er wederom een heftige versie aankomt. Ga daar maar eens goed voor zitten, want dat belooft nog wat te worden.

Met zes wielen, zonder dak of met extreem veel vermogen: de G-klasse is al meerdere keren door verschillende partijen flink onder handen genomen. Deze keer belandt de beul op de werktafel van Mercedes' eigen AMG-afdeling. Aan die tafel ging tevens Mercedes' eigen auto-ontwerper Gorden Wagener staan om de G-klasse om te toveren. In de teaser staat het resultaat nog onder een doek verstopt. In een soepele beweging waait het doek aan de achterkant echter een stukje op. Wat we dan zien is een extreem verlaagde G-klasse met immens grote en dikke racewielen. Verder vallen de roosters op die bij alle ramen onder het doek oplichten. Alles doet vermoeden dat het om een extreem sportieve circuitversie gaat.

De begeleidende tekst brengt ons echter aan het twijfelen. Daarin spreekt Mercedes-AMG over de "kunst van een luxe auto" en gebruikt met de hashtag "new luxury". Gorden Wagener is daarbij niet de enige ontwerper die aan het roer van deze G-klasse stond. In de Tweet wordt ook Virgil Abloh aangehaald. Die beste man is een Amerikaanse ontwerper, ondernemer en DJ die sinds maart 2018 artistiek directeur is van de herencollectie van Louis Vuitton. Bij hem zou je dus in eerste instantie geen extreem sportieve G-klasse verwachten, maar wie weet! Binnenkort meer.