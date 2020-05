Hofele pakt Mercedes-Benz G-klasse aan

De Mercedes G-klasse leent zich perfect voor de creatieve breinen van diverse autotuners en meestal levert dat behoorlijke monsters op. Bij Hofele kunnen we niet anders dan spreken van een vrij subtiele aanpak. De andere grill met daarin het Hofele-logo, de verbrede wielkasten met koolstofvezelaccenten en de 24-inch wielen geven onder andere weg dat hier geen standaard G-klasse staat. Ook is de voorbumper duidelijk anders en daar huist nu een - geheel volgens de bekende Hofele-stijl - met chroom omlijste rits luchtinlaten in.

Het meest opvallende aspect van deze aangepakte G-klasse is de treeplank. Die kan namelijk bewegen. Het geheel komt elektronisch naar voren om de instap in de SUV te vergemakkelijken. Zoals op foto 2 te zien is, komen de uitlaateinden mee met de treeplank. Volgens Hofele zijn die dus aan de treeplank en niet direct aan de uitlaat zelf bevestigd, maar schuiven ze over de uitlaat op en neer als de treeplank wordt in- of uitgeschoven. Het is volgens de tuner een nieuwe uitvinding dat de gehele treeplank op deze wijze kan bewegen en het is dan ook gepatenteerd door de tuner.