Mercedes-AMG SL klaar voor debuut

Hoewel het autolandschap er tegenwoordig compleet anders uitziet dan pak 'm beet tien jaar geleden, veranderen sommige dingen nooit. Zo is de G-klasse gewoon nog een bonkige offroader en komt er ook weer een nieuwe SL. Toch verandert er een boel aan de SL zoals we die tot nu toe gekend hebben. Hoewel we in grote lijnen al weten in hoeverre de nieuwe SL breekt met zijn laatste voorgangers, geeft de auto zich binnenkort pas helemaal bloot. 28 oktober is dag dat de nieuwe Mercedes-AMG SL zijn publieksdebuut beleeft.

Wacht even. Mercedes-AMG? Jazeker. De nieuwe SL is door Mercedes-AMG ontwikkeld en is dus altijd een AMG-model. Dat is niet het enige waarmee de nieuwe SL zich onderscheidt van de laatste generaties. Zo krijgt de SL voor het eerst sinds de in 2001 geïntroduceerde R230-generatie weer een stoffen kap. Daar komt bij dat de nieuwe SL straks een 2+2 is. Inderdaad, met een kleine achterbank dus. Dat laatste is niet voor niets. De nieuwe SL dient waarschijnlijk ook als vervanger van de op termijn te verdwijnen AMG GT Roadster en vult daarnaast een deel van het gat op dat de S-klasse Cabriolet achter zich laat. Die laatste krijgt namelijk geen opvolger.

Op 28 oktober weten we meer, dan trekt Mercedes-AMG zowel het doek als het dak van de SL.