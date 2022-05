Mercedes-AMG One is er nu eindelijk echt klaar voor

De Mercedes-AMG One wordt een waar spektakelstuk, maar dat mag ook wel als je bedenkt hoe lang het wachten heeft geduurd. Al in januari 2017 werd officieel bekend dat Mercedes-AMG aan een hypercar met een F1-motor werkt. Later dat jaar kregen we de toen nog 'Project One' geheten krachtpatser voorgeschoteld. 'Bijna productierijp' kopten we toen. We hadden eens moeten weten hoe lang het nog zou duren. Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder en nu pas is de tot 'One' omgedoopte hypercar er klaar voor.

In een teaservideo zien we de F1-auto van Mercedes-AMG, met aan het eind heel kort de contouren van de One eroverheen. Op 1 juni, komende woensdag dus, is de onthulling. Op de laatste spionagefoto's was duidelijk te zien dat de One nog altijd sprekend lijkt op de Project One, dus reken wat dat betreft niet op grote verrassingen. Ook het spectaculaire interieur zal waarschijnlijk nog grotendeels hetzelfde zijn. Het grootste pijnpunt was het belangrijkste aspect van de One, de aandrijflijn. Mercedes-AMG heeft er een behoorlijke kluif aan gehad om de geblazen 1.6 V6 en de vier elektromotoren voldoende te koelen en om het stationair-toerental laag genoeg te houden om het 'fatsoenlijk' te houden voor op de openbare weg. Reken maar dat het dik 1.000 pk sterke beest alsnog moeilijk te missen zal zijn als-ie langs scheurt.

Eerder werd al bekend dat de productie dit jaar begint. Er worden 275 exemplaren van de Mercedes-AMG One gebouwd, waarvan er drie naar (voormalige) F1-coureurs van Mercedes-AMG gaan. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Nico Rosberg zijn de gelukkigen.