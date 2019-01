Mercedes-AMG GT 4-Door 43 én 53 geprijsd

Tot op heden waren alleen de prijzen van de absolute topversies van de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé bekend. AutoWeek is in de prijslijsten gedoken en heeft nu ook boven water gekregen wat de GT 43- en GT 53-smaken moeten kosten.

In maart vorig jaar stelde Mercedes-AMG de GT 4-Door Coupé aan de wereld voor, de nieuwe AMG GT-variant met vier portieren. De Panamera-concurrent was al geprijsd als AMG 63 en 63 S, respectievelijk 585 pk en 640 pk krachtige versies die vanaf € 209.407 en € 224.862 van eigenaar wisselen. We weten nu ook wat de GT 53 en de AMG 43 moeten kosten.

De AMG 43 is de instapversie van de AMG GT 4-Door Coupé. Net als de Mercedes-AMG GT 53 beschikt de 43 over de 3,0-liter grote zes-in-lijn, al is die zescilinder in deze nieuwe instapknaller niet 435 pk, maar 367 pk en 500 Nm sterk. Ook deze nieuwe variant profiteert van de EQ-booster die 22 pk en tot 250 Nm extra levert. Mercedes vraagt € 117.214 voor de achterwielaangedreven versie en € 132.295 voor de variant met 4Matic-aandrijving. Voor de AMG 53, die net als de 63-versies altijd vierwielaangedreven is, vraagt Mercedes-AMG € 152.865. Bestellen kan per direct.