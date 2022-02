Mercedes-AMG F1 presenteert RB18-uitdager W13

Het Mercedes-AMG Petronas Formula 1 team presenteert zijn nieuwe auto voor seizoen 2022: de W13. De verse auto krijgt in ieder geval behoorlijk wat druk op zijn spreekwoordelijke schouders, want het is het topteam er alles aan gelegen om stercoureur Lewis Hamilton zijn achtste wereldtitel te bezorgen en de eerste positie in het constructeurskampioenschap te behouden.

Mercedes-AMG werd vorig jaar voor de achtste keer op rij kampioen bij de constructeurs in de Formule 1. Aan de W13 de taak om die reeks voort te zetten. Net als alle andere tot op heden onthulde auto's ziet de W13 er behoorlijk anders uit dan zijn voorganger. Dat begint met de livery, die voortaan bestaat uit een combinatie van zilver, zwart en turquoise details, met bovenop de centrale luchtinlaat een vleugje rood van sponsor Ineos. Verder kennen de lezers die de Formule 1 volgen kennen het riedeltje inmiddels wel: de voorvleugel krijgt grotere endplates, de vloer van de auto is een stuk compacter, de achtervleugel is meer afgerond en de auto rolt op 18-inch wielen met afgedichte wielkappen.

Het ontwerp van de W13 lijkt op de aanpak die Red Bull volgt met de RB18, al is het nog maar de vraag of de gepresenteerde auto's ook werkelijk de definitieve ontwerpen zijn waarmee de teams straks de baan op gaan. In ieder geval gaat Mercedes-AMG ook voor een 'gladdere' aanpak van de auto, waarbij de achterkant van de W13 meer taps toeloopt en niet beschikt over de koelribben die de AMR22 en de Ferrari F1-75 bijvoorbeeld wel hebben. Of de nieuwe reglementen het team gunstig gezind zijn, zal moeten blijken.

In de Formule 1 staat Mercedes-AMG bekend om de brute kracht die het uit zijn geblazen 1,6-liter V6 weet te persen. De motor en zijn aanverwante elektrische componenten, de MGU-H en MGU-K, zijn in beginsel hetzelfde als vorig jaar. Het grote verschil is dat de krachtbron voortaan op E10-brandstof moet draaien. Naar verluidt is het voor de motorleveranciers en teams nog een flinke klus geweest om met E10-brandstof een vergelijkbaar vermogen uit de motor te persen als het vorige seizoen.

Interne opschudding

Het komende seizoen staat er al met al aardig wat op het spel bij Mercedes-AMG. Naast de veranderde auto vond er ook een belangrijke wissel plaats in de coureurssamenstelling: Valtteri Bottas ging naar Alfa Romeo en George Russell, die in 2020 al mocht invallen voor Lewis Hamilton in Bahrein, mag plaatsnemen in de W13. De Brit wordt gezien als een groot talent en het wordt spannend in hoeverre zijn prestaties de interne rangorde binnen het team gaan beïnvloeden. Momenteel is Hamilton, die gedurende vrijwel de hele winter een radiostilte had ingelast, namelijk nog de onbetwiste koning binnen het team. De zevenvoudig wereldkampioen zal dit jaar op jacht gaan naar zijn achtste titel, die hij vorig jaar verloor aan Max Verstappen in Abu Dhabi. Met de hete adem van de Nederlander en zijn teamgenoot in zijn nek, zal hij het hoogstwaarschijnlijk lastiger gaan krijgen dan ooit.