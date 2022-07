Mercedes-AMG C63 toont spierballen op Goodwood

Na de onthulling van de Mercedes-AMG C43 is het wachten op zijn nog heftigere broer: de C63. Mercedes-AMG heeft er zelf nog geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar parkeert al wel een nagenoeg ongecamoufleerde C63 sedan op het Goodwood Festival of Speed. Die auto laat weinig meer aan de verbeelding over.

Het is de eerste keer dat de nieuwe Mercedes-AMG C63 in vol ornaat te zien is. Op spionagefoto's van begin dit jaar was al aardig goed zichtbaar hoe de über-C eruit zou komen te zien, maar nu wordt het pas echt goed duidelijk. Mercedes-AMG hult de C63 nog wel een een grijs met rode wrap in een opvallend patroon, maar camoufleert verder geen onderdelen van de auto. Eigenlijk ontbreken alleen de logo's nog.

Toegegeven, heel verrassend is het uiterlijk van de C63 niet. Als we hem virtueel naast de C43 parkeren, vallen vooral de grotere luchtinlaten in de voorbumper op. Waar bij de C43 alleen de luchtinlaat in het midden van de bumper functioneel is, kan de lucht bij de C63 door alle openingen naar de motor toe. Verder heeft de C63 bredere voor- en achterschermen dan zijn minder bedeelde broertje, waardoor hij nog gemener oogt. De Panamericana-grille met verticale spijlen is dan wel weer een gezamenlijke eigenschap van beide AMG-varianten. Aan de achterzijde heeft de C63 duidelijk een andere achterbumper dan de C43. Zo telt de grotere diffuser twee in plaats van vier vinnen en heeft de 63 grote trapeziumvormige uitlaatsierstukken. Ook is de kofferbakspoiler net wat groter dan die van de C43.

Mercedes-AMG C63 als nieuwe pk-koning

Om het onderscheid met de C43 nog groter te maken, rolt de C63 op 20-inch wielen met Y-vormige spaken. Een dergelijk ontwerp zagen we nog niet eerder bij Mercedes-AMG, dus het zou goed kunnen dat dit ook de wielen zijn die op de productieauto leverbaar worden. Een ander aspect waar je de C63 aan kunt herkennen, is de extra 'brandstofklep' linksachter. Die dient niet als extra gemak bij het tanken, maar om de accu van de plug-in hybride aandrijflijn van de C63 mee op te laden. De exacte specificaties van de aandrijflijn zijn nog niet officieel bevestigd door Mercedes-AMG, maar naast dit prototype stond wel een interessant bordje met enkele cijfers. Zo krijgt de nieuwe C63 naar verluidt een vermogen van 680 pk en 750 Nm koppel. Daarmee zou hij de M3 en RS4 op dat vlak ruim de baas zijn. Wel moet de C63 het met twee cilinders minder doen, want de supersedan - zo mogen we 'm inmiddels toch wel noemen - krijgt een in lengte geplaatste 2.0 viercilinder onder de kap.

Wanneer Mercedes-AMG de C63 definitief onthult is nog niet bekend, maar vermoedelijk laat die onthulling niet lang meer op zich wachten.

Beeld: One Tire Fire op YouTube.