Mercedes-AMG C63 Cabrio laat zich zien

Mercedes-Benz was rond de onthulling van de nieuwe C-klasse niet bepaald scheutig met informatie over een eventuele Cabrio- en Coupé-versie. Het was zelfs nog maar sterk de vraag of die er weer van zouden komen. In juni kwam echter de bevestiging dat er in ieder geval weer een C-klasse Cabrio aan komt. Dat wil zeggen: onze spionagefotograaf zette 'm op de foto. De Coupé heeft echter nog altijd geen levensteken gegeven.

Het is nu opnieuw de C-klasse Cabrio die zich laat zien. Helaas is Mercedes in het afgelopen halfjaar niet verleerd hoe het camouflagemateriaal aan moet brengen en dus krijgen we niet veel meer van het uiterlijk te zien dan in juni. Toch is er wat bijzonders aan de hand met dit exemplaar ten opzichte van de eerder gespotte auto. Zo verraden grotere wielen met daarachter flinke remschijven, in combinatie met de dubbele uitlaten, dat het hier logischerwijs om de Mercedes-AMG C63 Cabrio gaat.

Hoewel er qua uiterlijk - net als bij de reguliere C-klasse - weinig schokkende veranderingen plaatsvinden, verwachten we dat bij de C63 wél onder de motorkap. Het is inmiddels namelijk een publiek geheim dat Mercedes-AMG met geëlektrificeerde viercilinders werkt voor de (voorlopig) sportiefste C-klasse en niet langer met de bekende 4.0 V8. Dat is voor de liefhebbers natuurlijk wel even slikken.

Een in lengterichting geplaatste 2.0 viercilinder turbo, bekend van de A45 S, doet dienst in de C63. Mercedes-AMG deed eerder al uit de doeken dat die samen met een elektromotor op de achteras goed is voor een systeemvermogen van maximaal 654 pk. Mogelijk zal die volle potentie niet bij de C63 aangesproken worden, maar reken maar dat hij de BMW M4 Cabrio de baas kan. Wel zal die laatste met z'n zescilinder vrijwel zeker lekkerder klinken.