Meeste Holden-dealers sluiten deal met GM

Ongeveer twee derde van de Holden-dealers in Australië en Nieuw-Zeeland is akkoord gegaan met de compensatie die General Motors biedt nu het merk verdwijnt. Het overige deel laat het er nog niet bij zitten.

General Motors maakte in februari bekend dat het Holden afstoot als merk. Daarmee komt er voorlopig een einde aan het volledig uit GM-modellen bestaande merk. Het maakte flink wat los in Australië, dat Holden na 89 jaar onder GM verdwijnt. Een lokale senator stelde zelfs voor om voor het symbolische bedrag van 1 dollar de rechten op de merknaam over te nemen van GM, zodat Holden toch nog op een zekere manier voort kan bestaan. Zonder succes. Ook de juridische procedures van Holden-dealers om meer gecompenseerd te krijgen dan GM heeft voorgesteld, zijn nu op niets uitgelopen. Dat bericht CarAdvice.

De vanaf het eerste uur voorgestelde compensatie blijft staan: 1.500 dollar per nieuwe auto die een dealer gemiddeld genomen over een niet nader gespecificeerde periode had kunnen verkopen. Nieuw-Zeelandse dealers krijgen overigens 2.500 dollar voor hetzelfde verhaal, omdat die volgens GM gemiddeld veel betere cijfers noteerden dan de gemiddeld verlieslijdende Australische dealers. Naar verluidt komt de totale compensatie (afhankelijk van hoe goed een dealer draaide) uit tussen de 100.000 en 3 miljoen dollar per dealer. De totale som geld die GM hiervoor neer moet leggen, is bijna 150 miljoen dollar. Ongeveer twee derde van de dealers is nu uiteindelijk toch met deze onveranderde compensatie akkoord gegaan. De rest wil verder procederen.

Volgens de dealers die het er niet bij laten zitten, is de compensatie lang niet voldoende. CarAdvice meldt dat onafhankelijk onderzoek zou hebben aangetoond dat een bedrag van ruim 6.000 dollar (per auto) meer in de buurt van een logische compensatie komt. De kous is hiermee dus niet af, maar je kunt al wel stellen dat General Motors en Australië pijnlijk afscheid van elkaar nemen.