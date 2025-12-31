Ga naar de inhoud
Meer dan 10.000 nieuwe caravans en campers in 2025

Lekker kamperen

Volkswagen California camper

In Nederland zijn in 2025 al meer dan 10.000 nieuwe campers en caravans verkocht, ruim 5 procent meer dan in heel 2024. Dat melden brancheorganisaties Bovag en Kampeer en Caravan Industrie (KCI).

Afgezien van coronajaar 2021 is het de hoogste verkoop in vijftien jaar. Vooral campers zijn het afgelopen jaar in trek geweest. Het aantal nieuwe kampeerauto's kwam tot halverwege december uit op 2.863, een stijging van ruim 16 procent tegenover 2024. Ook de verkoop van caravans zit in de lift, met 7.244 nieuwe exemplaren, iets meer dan in heel 2024. In de rest van Europa loopt de caravanverkoop juist terug.

Het totale aantal caravans en campers in Nederland bereikte op 1 december een record van 634.660 voertuigen, ruim 11.000 meer dan een jaar eerder. Volgens KCI-voorzitter Roel Reineman bevestigen de cijfers opnieuw de positie van Nederland als kampeerland. BOVAG-voorzitter Marjolijn Wegkamp wijst erop dat kamperen niet langer seizoensgebonden is en het hele jaar populair blijft.

