McLaren blijft langer actief in de Formule 1

Het Formule 1-team van McLaren is één van de oudste teams in de Formule 1 en voorlopig komen er dus nog wel wat jaartjes bij. McLaren, dat zelfs decennialang enkel bekend was vanwege de autosport en pas later straatauto's ging maken, is akkoord gegaan met de voorwaarden die de Formule 1 op heeft gesteld in het nieuwe Concordeverdrag. Daarin zijn de grote lijnen zoals inkomsten uit prijzengeld en het nieuwe maximumbudget voor de raceklasse voor de komende jaren uiteengezet.

McLaren F1 is het eerste team dat ermee akkoord gaat. Waarschijnlijk volgen andere teams in de komende weken snel. Een groot struikelblok in het opzetten van het akkoord, was het maximumbudget. De komende jaren komt er een budgetplafond voor de teams dat steeds iets lager komt te liggen. Dat moet niet alleen de kosten drukken, maar ook zorgen voor meer gelijkheid in het speelveld. Vooral voor teams met een groot budget, zoals Ferrari en Mercedes, zitten hier behoorlijk wat haken en ogen aan. McLaren staat ook in de top 5 qua jaarbudget voor de Formule 1, maar heeft nu dus toch getekend.

Waarschijnlijk kan McLaren prima leven met een lager budget voor de Formule 1, want afgelopen voorjaar werd er nog fors gesneden in het personeelsbestand. Onder andere de F1-tak van het merk werd daardoor geraakt. Op de baan gaat het echter de afgelopen twee jaar stukken beter dan lange tijd het geval was. Coureurs Carlos Sainz en Lando Norris scoorden een podiumplaats in respectievelijk 2019 en dit jaar. De jaren ervoor worstelde McLaren enorm, vooral nog toen het een tekortkomende motor van Honda aan boord had. Dit jaar rijdt McLaren nog met Renault-motoren, vanaf volgend jaar komen de krachtbronnen bij Mercedes vandaan.