Mazda presenteert virtuele RX-Vision GT3-racer

Bij gebrek aan echte productieplannen is Mazda gelukkig wel zo vriendelijk om een schitterende GT3-racer met wankelmotor digitaal de wereld in te sturen. De RX-Vision GT3 is klaar voor de racerij in Gran Turismo.

Alweer 4,5 jaar geleden trok Mazda het doek van een schitterende conceptcar; de RX-Vision. Die strak gelijnde coupé moest niet alleen met zijn uiterlijk herinneringen oproepen aan de RX-7, maar ook qua techniek. Niets minder dan een wankelmotor deed dienst als krachtbron in de 4,39 m lange RX-Vision. De SkyActiv-R, zoals de rotatiemotor werd genoemd, luidde een nieuw hoofdstuk van dergelijke techniek bij het merk in. Sindsdien zijn er alleen nog geen concrete plannen naar buiten gekomen om een wankelmotor weer te gebruiken als primaire krachtbron in een Mazda, maar de MX-30 krijgt er wel eentje als range-extender.

Toch is er een kans om met een gloednieuwe Mazda te gaan stoeien die zijn kracht wel volledig uit een rotatiemotor haalt, namelijk met deze RX-Vision GT3. Mazda meldt dat de auto, die virtueel geheel volgens de GT3-richtlijnen van de FIA is uitgerust, een 570 pk sterke rotatiemotor in de neus heeft liggen. Uiteraard is de op de RX-Vision Concept gebaseerde racer ook voorzien van de nodige zaken om 'm aan het asfalt te laten kleven. De enorme achterspoiler is niet te missen en de dicht tegen het asfalt gedrukte racer is rondom voorzien van diverse aerodynamische slimmigheden van koolstofvezel. Met deze auto kunnen simracers de strijd aangaan met andere GT3-auto's in het virtuele Gran Turismo Championship van 2020. De auto is per direct te downloaden voor de game Gran Turismo Sport.