Mazda MX-30 met wankelmotor komt in 2023

De kogel is door de kerk. Mazda brengt weer een auto op de markt met een rotatiemotor. Mazda hangt zijn historisch verantwoorde en opvallende stukje techniek niet in een nieuwe sportieve opvolger van de RX'en van weleer, maar in de MX-30.

De Mazda MX-30 is in Nederland alleen te krijgen met een volledig elektrische aandrijflijn. Die versie heeft een 35,5 kWh accu waar de elektrische cross-over-met-opvallende portieren tot zo'n 200 kilometer ver mee komt. In thuisland Japan bestaat de Mazda MX-30 er echter ook met een veel grotere actieradius. Die versie heeft echter geen elektrische aandrijflijn, maar heeft voorin z'n neus gewoon een verbrandingsmotor liggen. Die mild-hybride Mazda MX-30 komt niet naar Europa, maar toch komt er volgend jaar een Mazda MX-30 deze kant op met een groter bereik dan de bekende elektrische versie.

Mazda bevestigt namelijk dat het in 2023 in Europa de MX-30 R-EV op de markt brengt. De Mazda MX-30 R-EV heeft zoals zijn naam al aangeeft een elektrische aandrijflijn, maar de 'R' in de typenaam wijst op iets bijzonders. Die staat namelijk voor 'rotatiemotor'. De elektrische Mazda MX-30 R-EV krijgt namelijk een rotatiemotor die als range-extender fungeert en de batterij oplaadt zodra daar behoefte aan is. Specificaties van deze aandrijflijn meldt Mazda nog niet, maar ga er in ieder geval maar vanuit dat hij behoorlijk verder komt dan de reguliere MX-30.

Ruim twee jaar geleden kregen we voor het eerst lucht van de mogelijke komst van een Mazda MX-30 met rotatiemotor. Medio 2021 werd de komst van een dergelijke motorversie minder vanzelfsprekend, maar nu komt -ie toch echt.

De rotatiemachines van Mazda nemen een bijzondere plek in de geschiedenis van het merk in. In Europa is na het verdwijnen van de RX-8 geen Mazda met een dergelijke krachtbron meer gekomen, maar Mazda heeft de techniek nooit volledig kunnen loslaten. Mazda paste wankelmotor als range-extender toe in een kleine vloot elektrische Mazda's 2 en de in 2015 gepresenteerde concept-car RX-Vision werd ook van een rotatiemotor voorzien. Traditioneel gezien hebben wankelmotoren een relatief hoog brandstof- en helaas dito olieverbruik. Mazda verklaarde eerder dat twijfelachtige eigenschappen in mindere mate tot uiting komen als de krachtbron wordt ingezet als range-extender. Doordat de relatief kleine motor niet direct de wielen aandrijft, maar op een zo optimaal mogelijk toerental draait om het accupakket op te laden, worden de nadelen geminimaliseerd. Voordelen van de rotatiemotor als range-extender: de machine zou relatief trillingsvrij en vrij stil lopen.