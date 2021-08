Mazda MX-30 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De MX-30 is de eerste volledig elektrische auto van Mazda. Hij is inmiddels al een tijdje onder ons, maar in deze rubriek kwam hij nog niet eerder aan bod. Hoog tijd dus om eens te kijken naar hoe het ervoor staat met de standaarduitrusting van deze elektrische Japanner.

Mazda MX-30 e-SkyActiv

€33.140

Bij de keuze voor de aandrijflijn houdt Mazda het in ieder geval tamelijk simpel. De MX-30 is alleen te verkrijgen als 145 pk sterke E-SkyActiv. Eén elektromotor drijft de voorwielen aan, een accupakket van 35,5 kWh voorziet de krachtbron van stroom. De theoretische actieradius is met 200 kilometer overigens niet heel riant, net als de maximale laadcapaciteit van 40 kW aan de snellader. De MX-30 kan in 9,7 seconden naar de 100 km/h accelereren, niet lang daarna is de koek op bij 140 km/h. Op dit moment vormt de MX-30 onderdeel van onze duurtestvloot, dus het zal later moeten blijken hoe de elektrische Mazda in de praktijk bevalt op de lange termijn.

Op grote voet

De MX-30 is standaard gespoten in de kleur 'Arctic White Solid'. Voor de andere vier lakkleuren uit het palet moet je de knip trekken. Heel kleurrijk wordt het overigens niet, want naast wit zijn 'Ceramic Metallic', 'Jet Black Mica', 'Polymetal Grey Metallic' en 'Machine Gray Metallic' de enige beschikbare kleuren voor de basisuitvoering. De eerste drie kosten €800, 'Machine Grey Metallic' moet €1.000 opbrengen. Bij de wielen blijft de keuze beperkt tot 18-inch lichtmetaal, optioneel kun je voor €1.486 nog zwarte wielen bestellen. De kunststof bumpers rondom zijn voor iedere MX-30 hetzelfde, led-koplampen en -achterlichten met grootlichtassistent zijn eveneens standaard.

Om de Mazda MX-30 te ontgrendelen moet je de sleutel ter hand nemen, want keyless entry zit er niet standaard op. Het starten van de auto geschiedt dan wel weer met een startknop. Bij het parkeren staan parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera de bestuurder zonder meerprijs bij. Ook een licht- en een regensensor zijn altijd inbegrepen bij de MX-30. De buitenspiegels zijn elektrisch verstelbaar, maar het inklappen moet nog wel handmatig gebeuren. Om de MX-30 op te laden geeft Mazda een laadkabel mee voor een 220-230V stopcontact en een tweede laadkabel voor de wallbox of publiek laden.

Hoofd omhoog

De inrichting van de MX-30 kenmerkt zich allereerst door de lichtgrijze stoffen bekleding op de zitting van de stoelen en in de deurpanelen. In de deuren is zowel de bovenkant van het deurpaneel als het stuk bij de armleuning in diezelfde kleur bekleed. De afwerking van het dashboard en de deurpanelen is gemaakt van gerecyclede PET-flessen, voor de middenconsole maakte Mazda gebruik van kurk. De middenarmsteun is standaard aanwezig in de MX-30, net als het multifunctionele, met leer beklede stuurwiel en de displays voor de bediening van de klimaatcontrole en navigatie. Voor de neus van de bestuurder zit een digitaal instrumentarium met analoge tellers aan weerszijden van het scherm. Climate control is eveneens inbegrepen, maar de temperatuur kan niet gescheiden worden ingesteld.

Een opvallend onderdeel van de standaarduitrusting van de MX-30 vormt het 'Active Driving Display', Mazda's terminologie voor een head-up display. De belangrijkste rij-informatie wordt hiermee in kleur geprojecteerd in de voorruit. We zien niet vaak dat een head-up display onderdeel vormt van de standaarduitrusting. De instapversie beschikt daarnaast ook al over het multimediasysteem 'Mazda Connect'. Daarbij is navigatie inbegrepen, net als smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto. Het 8,8-inch scherm is te bedienen via de draaiknop op de middenconsole.

Ook qua veiligheidssystemen zit de MX-30 standaard al behoorlijk in de slappe was. We noteren Driver Attention Alert, Smart Brake Support met voetgangersherkenning, Blind Spot Monitoring en -Prevention, Lane Keeping Assist, Traffic Sign Recognition en adaptieve cruisecontrol. Blijft er dan nog wat te wensen over? Mazda biedt de MX-30 aan in twee luxere uitvoeringen: de Comfort en de Luxury. Eerstgenoemde is verkrijgbaar vanaf €34.140 en heeft onder meer stoel- en stuurverwarming, keyless entry, elektrisch inklapbare zijspiegels en automatisch dimmende spiegels aan boord.

De Luxury biedt tegen een veel forsere meerprijs, die is er vanaf €39.140, onder meer een schuif-/kanteldak, Bose-audiosysteem met 12 speakers, 360-graden camera, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en Traffic Jam Assist voor de adaptieve cruise control. Natuurlijk leuk om te hebben, maar met de basisuitvoering of de Comfort zullen de meeste klanten gezien de rijke standaarduitrusting van de MX-30 prima uit de voeten kunnen.