Mazda laat CX-60 zien: plug-in hybride met ruim 300 pk

Dat Mazda zijn Europese modellenaanbod gaat uitbreiden met de CX-60 en later de CX-80, was reeds bekend. Op 8 maart trekt Mazda het doek van de CX-60, die op een nieuw - in de basis achterwielaangedreven - platform komt te staan. In de hiërarchie komt de CX-60 boven de CX-5 te staan. Dat blijkt onder meer uit de eerste gegevens die Mazda vrijgeeft over de plug-in hybride aandrijflijn van de CX-60. De Japanners zijn nog niet heel scheutig met informatie, maar melden al wel dat het gaat om een atmosferische 2,5-liter vier-in-lijn benzinemotor die gecombineerd met een elektromotor een systeemvermogen van 'meer dan 300 pk' levert. De CX-60 is de eerste plug-in hybride van Mazda.

De teaserfoto die Mazda laat zien bevestigt vooral de eerder gelekte afbeeldingen van de CX-60 (foto 2 en 3). Op de foto is de opvallende koplampunit van de CX-60 te zien. Die bestaat uit twee delen: in een vertakking van de grille zit een kleine ledstrip, die overloopt in de daadwerkelijke koplampen. Voor beeldmateriaal van de achterkant van de CX-60 moeten we hoogstwaarschijnlijk nog wachten tot de daadwerkelijke onthulling op 8 maart.

Of Mazda ook de eerder aangekondigde zes-in-lijn gaat leveren op de Europese variant van de CX-60, is nog niet duidelijk. Mazda noemt namelijk alleen de plug-in hybride in het persbericht. Het is ook goed denkbaar dat Mazda de zespitter in sommige landen wel gaat leveren, maar in landen met een ongunstig belastingklimaat voor grote motoren van de krachtbron afziet. Na de onthulling van de CX-60 zal Mazda vermoedelijk niet te lang wachten met de CX-80, die drie zitrijen krijgt.