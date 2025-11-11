Ga naar de inhoud
Altijd plug-in hybride Mazda CX-60 en Mazda CX-80 fijngeslepen

Mazda CX-60
Lars Krijgsman

Mazda is heer en meester in het actueel houden van zijn modellen door ze jaarlijks tegen het licht te houden. Ditmaal zijn het de Mazda CX-60 en diens grotere broer CX-80 die een modeljaarupdate ondergaan.

Vooropgesteld: de fijnslijpsessie die de Mazda CX-60 en CX-80 ondergaan brengen geen grote wijzigingen naar het tweetal. De twee SUV's zijn er net als voorheen enkel met een 327 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn, compleet met 17,8 kWh accu die een elektrisch rijbereik van 64 kilometer oplevert. Wat er wel verandert? Onder meer de uitrusting. Zo hebben de twee SUV's in Homura- en Homura Plus-trim voortaan een in het bruin uitgevoerd interieur, compleet met stoelen die met Nappa-leer zijn bekleed. Daar komt een in twee kleuren leer uitgevoerd stuurwiel bij, evenals bekleding op het dashboard die voor suède moet doorgaan. Daarbij moet het in deze varianten ook stiller zijn dan voorheen. In de voorportieren wordt namelijk geluidsisolerend glas gezet.

Nieuw voor elke Mazda CX-60 en CX-80 is Driver Emergency Assist. Dat is in staat om - in samenwerking met Driver Monitoring - de auto in noodsituaties af te remmen en tot stilstand te brengen. De CX-60 profiteert in het bijzonder van wat nieuwigheden. Zo zijn passieve en actieve veiligheidssystemen als Smart Brake Support, Head-on Collision Mitigation, Emergency Lane Keeping en Head-on Traffic Avoidance Assist standaard. Vanaf de Exclusive Line-uitvoering heeft de CX-60 ook Smart Brake Support, Front Crossing met Front Cross Traffic Alert, Front Cross Traffic Braking, evenals de Towing Hitch Guide-functie.

Ook op digitaal vlak is er nieuws. De SUV's hebben voortaan de Amazon Alexa-assistent waar je tegen kunt praten. De CX-60 profiteert daarbij van de komst van een nieuw navigatiesysteem dat ook nog eens in een nieuw kleurtje (Polymetal Grey) is afgewerkt.

Prijzen Mazda CX-60 - November 2025

UitvoeringPrijs
Prime-Line€56.290
Exclusive-Line€57.740
Homura€64.040
Homura Plus€68.090
Takumi€65.050
Takumi Plus€69.090
Exclusive-Line Business Edition€57.240
Homura Business Edition€63.540

Prijzen Mazda CX-80 - November 2025

UitvoeringPrijs
Exclusive-Line€63.240
Homura€69.540
Homura Plus€73.590
Takumi€70.540
Takumi Plus€74.590
Exclusive-Line Business Edition€62.590
Homura Business Edition€68.290
Mazda CX-60 Mazda CX-80

