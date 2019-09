Mazda EV komt eerder dankzij Europa

“Op 23 oktober laten we onze eerste volledige EV zien, maar dat is wat ons betreft nog maar het begin”, begint Hüllen zijn verhaal. Hoewel hij desgevraagd toegeeft dat de Europese regeldruk rondom het verlagen van de gemiddelde CO2-uitstoot een rol speelt bij het moment van de lancering, bezweert de Duitser dat Mazda al langer bezig is met alternatieve aandrijvingsconcepten. “Volgend jaar wordt voor veel fabrikanten, ook voor ons, een spannend jaar. De gemiddelde uitstoot van de verkochte auto’s moet drastisch omlaag en een volledig elektrische auto kan daarbij een cruciale rol spelen. Natuurlijk helpt de lage uitstoot van onze SkyActiv-X motor al, maar emissievrij is nog beter. Vandaar dat we hebben besloten om de lancering van ons eerste elektrische model wat eerder te doen.”

Zoals bij eigenlijk alles wat de Japanners doen, vaart ook die EV een eigen koers. “Het wordt een volledig nieuw model, dus een toevoeging aan onze line-up. Daarbij zul je zien dat het design weliswaar Kodo-invloeden heeft, maar dan ingevuld op een manier die past bij een elektrische auto.” Concreter dan dat wordt Hüllen niet, maar wel wil hij nog wat kwijt over de achterliggende techniek: “Je kunt natuurlijk een heel grote accu in de auto stoppen, maar dan maak je extra range die eigenlijk zelden echt wordt gebruikt. We zien toch dat de elektrische auto vooral wordt gebruikt op kortere afstanden. Zelfs in een land als Noorwegen kiezen mensen die dieper op het platteland wonen toch nog vaak voor een verbrandingsmotor. Door de lange afstanden is een EV daar nog niet realistisch. Onze auto zal dus niet het grootste accupakket of de langste range hebben.”

Overigens zal volledig elektrisch niet het enige alternatieve paard zijn waarop Mazda wedt. “We hebben nu SkyActiv-X in productie en we geloven heel erg in die technologie. Dat gaan we dus uitbreiden, onder meer met een zescilinder. Ook onze dieselmotoren zullen we voorlopig nog blijven ontwikkelen.” En plug-in hybrides? “We onderzoeken alle mogelijkheden, dus ook die. Maar een elektrische auto met een rotatiemotor als range-extender zou ook best een interessante optie kunnen zijn.”