Mazda CX-6e blijft onder de €50.000

De gloednieuwe elektrische Mazda CX-6e heeft in Nederland nog geen prijskaartje, maar in België en Duitsland al wel. Op basis daarvan en van een belofte van de importeur, krijgen we al een aardig beeld van wat de elektrische SUV van Mazda in Nederland moet gaan kosten.

De Mazda CX-6e is het SUV-broertje van de 6e. De nieuwelings is evenals de 6e gebaseerd op een auto van het Chinese Changan, hoewel Mazda best veel moeite heeft gedaan om hem een Mazda-waardig uiterlijk te geven. En hopelijk ook een Mazda-waardig rijgedrag, maar dat is nog even afwachten. Wat de CX-6e in Nederland kost, is nog niet bekend. In België en Duitsland zijn er inmiddels prijzen, waarbij de vanafprijs in België opvallend veel gunstiger is dan in Duitsland. Bij de zuiderburen stap je al voor €46.290 in een CX-6e, die in Duitsland €49.990 moet kosten. Vergelijken we dat met de prijzen van de 6e, dan zien we een soortgelijke situatie. In België is hij er vanaf €42.890, in Duitsland kost hij je minimaal €44.900.

Nu is het tijd om Nederland erbij te halen, want bij ons is die 6e er ook. Hier kost de elektrische ‘sedan’ minimaal €44.990, precies €90 meer dan in Duitsland. Bij onze oosterburen is een CX-6e 11,34 procent duurder dan een 6e. Trekken we dat door naar Nederland, dan zou de CX-6e bij ons €50.092 gaan kosten. Dat is echter geen logisch bedrag en navraag bij de importeur leert dat de Mazda CX-6e hier inderdaad minder dan €50.000 zou gaan kosten. Wij mikken dus ‘gewoon’ op een vanafprijs van €49.990, hetzelfde als in Duitsland en mooi in lijn met de €44.990 van de 6e.

Mazda 6e CX6e België €42.890 €46.290 Duitsland €44.900 €49.990 Nederland €44.990 ?

Overigens is de standaarduitrusting van de CX-6e riant te noemen. Net als de 6e is de auto er als Takumi en als Takumi Plus, en krijgt de goedkoopste versie al stoelverwarming en -ventilatie, een vast panoramadak, een elektrische achterklep, kunstlederen bekleding en een giga-scherm mee. De aandrijving wordt in alle gevallen verzorgt door een enkele elektromotor met 258 pk op de achterwielen. Die krijgt zijn stroom uit een LFP-accu van 78 kWh, wat gekoppeld aan een opgegeven verbruik van 18,9 kWh per 100 kilometer 484 km bereik oplevert. Snelladen gaat met maximaal 195 kW.

Of de voorspelde vanafprijs van de Mazda CX-6e klopt, leren we op 3 maart. Dan maakt de Nederlandse importeur bekend wat de auto in ons land moet gaan kosten.