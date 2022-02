Mazda CX-60: nieuwe SUV vanuit alle hoeken

Mazda-liefhebbers die staan te popelen een nieuwe SUV van het merk gade te slaan, moeten 8 maart markeren in de agenda. Dat is de dag dat Mazda de eerste van een tweetal dit jaar te introduceren nieuwe SUV's presenteert. Het gaat om de CX-60, die ook nog eens de geschiedenisboeken ingaat als de eerste plug-in hybride van het merk.

Dat Mazda een vrij eigenwijze club is, bewijst het merk al jaren. Mazda stortte zich decennia geleden volop op rotatiemotoren en in een recenter verleden maakte het merk indruk door met de innovatieve SkyActiv-X-motoren te komen. Ook met de CX-60 vaart Mazda een eigenwijze koers. De nagelnieuwe SUV is in tegenstelling tot het gros van de SUV's van huis uit geen voorwielaandrijver. Nee, de CX-60 staat op een splinternieuw, achterwielaangedreven platform en maakt ook nog eens kennis met bijzondere aandrijflijnen. De CX-60 krijgt onder meer een ruim 300 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn en wordt daarmee de eerste plug-in van Mazda. De benzinemotor van die plug-in is een 2.5 viercilinder. Maar daarmee is de kous nog niet af. De Mazda CX-60 krijgt namelijk ook nog eens doodleuk zes-in-lijn benzinemotoren. Ook krijgt de CX-60 mild hybride diesels, nog een noviteit voor de Japanners.

Hoewel Mazda met de techniek van de CX-60 vrij verrassend uit de hoek komt, lijkt de CX-60 op designvlak voor minder reuring te zorgen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de CX-60 duidelijk als Mazda herkenbaar is. Het bekende Mazda-design wordt wel gecombineerd met nieuwe designelementen. Zo krijgt de auto relatief kleine koplampen met een led-richtingaanwijzer die erbuiten is geplaatst en visueel doorloopt in het decoratieve element om de grille. We hebben je de CX-60 overigens al eens zonder plakkers laten zien.

De CX-60 krijgt in Europa op termijn gezelschap van de grotere CX-80. Dit tweetal komt overigens niet naar de Verenigde Staten, daar brengt Mazda de reeds onthulde CX-50 en CX-90 op de markt.