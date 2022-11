Mazda 626 Wagon (1994) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Wilde je halverwege de jaren 90 een ruime stationwagon, dan was er genoeg te kiezen. Zo kon je bij Volkswagen terecht voor een Passat, bij Toyota voor een Camry en bij Volvo voor een 850. Bij Mazda stond deze op het menu: de 626 Wagon, een voorloper van de Mazda 6. Zo populair als de Volvo of de Volkswagen was hij niet en de exemplaren die destijds werden verkocht, zul je niet gauw meer in Nederland aantreffen. Vandaar dat we dit exemplaar vandaag in de schijnwerpers zetten.

Wat deze Mazda 626 Wagon extra bijzonder maakt, is dat hij pas bij zijn tweede eigenaar is. De origineel Nederlandse auto werd in 1994 aangeschaft en bleef zo'n 25 jaar bij zijn oorspronkelijke koper. Pas in 2019 was die erop uitgekeken en kon de Japanner op zoek naar een ander. Dikke kans dat de tweede koper - de huidige eigenaar - op zoek was naar iets praktisch inzetbaars. Door de vrij riante afmetingen en de rechtlijnige koets, is een 626 Wagon als deze een waar ruimtewonder - vooral helemaal achterin. In sommige markten werd de 626 Wagon dan ook aangeboden met twee extra stoeltjes voor kinderen in de kofferbak, net als de in het intro genoemde Volvo.

Wenst de eigenaar nog meer praktische inzetbaarheid, dan heeft dit door AutoWeek-forumgebruiker HarmenA gespotte exemplaar ook nog eens dakdragers én een trekhaak. Samen met de spatlappen en de stalen wielen zorgen die voor een heerlijk functioneel voorkomen. De auto is niet schoon, niet mooi en niet schadevrij, maar doet alles wat je van hem vraagt. Is dat een zware klus? Dan biedt zijn koppelrijke motor uitkomst. De 2,2-liter vierpitter met drie kleppen per cilinder produceert slechts een bescheiden 116 pk, maar biedt wel mooi 180 Nm koppel. Die waarden waren goed voor een standaardsprinttijd van 10,5 seconden en een top van 182 km/h.

Opvallend detail

Liet je iedereen daarmee in het stof bijten, dan konden ze genieten van min of meer het enige opvallende ontwerpdetail van de verder zeer doorsnee gelijnde auto: de grote achterruit. Het glas loopt in de breedte helemaal van links naar rechts en maakt bovenaan een opvallende kromming richting het dak.

De Mazda 626 Wagon van de vierde generatie werd geleverd van 1988 tot en met 1997 en werd in het laatste deel van zijn leven naast zijn opvolger gevoerd. De vierde 626 in sedan-uitvoering verdween namelijk eerder van het toneel dan de stationwagon en werd in 1992 al opgevolgd. Uiteindelijk bestonden er tussen 1970 en 2002 zes generaties van de 626. In 2002 deed de Mazda 6 als opvolger van de 626 zijn intrede. De 6 is inmiddels alweer tien jaar lang aan zijn derde generatie bezig.

Harmen, dank voor het uploaden!