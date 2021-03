Maxus introduceert elektrische eDeliver 9 in Nederland

Vanaf juni dit jaar staat er een compleet nieuwe elektrische bestelauto in de showrooms van Maxus: de eDeliver 9. De eDeliver 9 heeft een laadvermogen van tot 1.350 kilo en is in diverse varianten leverbaar.

Maxus, een merk van de Chinese fabrikant SAIC, boert in Nederland behoorlijk goed. In februari had het met de EV80 de best verkochte elektrische bedrijfswagen van Nederland in handen en ook de fors kleinere eDeliver 3 wist die maand een plekje te bemachtigen in de top 10 van meest verkochte elektrische bestelwagens. Maxus breidt zijn Nederlandse leveringsgamma in juni uit met de eDeliver 9, nóg een elektrische besteller!

De eDeliver 9 lijkt weliswaar sterk op de Ford Transit maar is daar niet aan gerelateerd. De elektrische eDeliver 9 wordt leverbaar in twee lengte- en twee hoogtematen. Afhankelijk van de gekozen variant bedraagt de laadruimte minimaal 9,7 kubieke meter en maximaal 12,95 kubieke meter. De gesloten bestelversie komt als eerste naar ons land, na de zomer volgen onder meer de Chassis Cabine, de Dubbelcabine én de voor personenvervoer bestemde varianten.

Maxus biedt de eDeliver 9 straks aan met maar liefst vier verschillende accupakketten. Er komen 52 kWh, 65 kWh en 72 kWh en 89 kWh grote accu's beschikbaar. Met het grootste pakket heeft de eDeliver 9 een volgens de WLTP-methode vastgestelde actieradius van 296 kilometer. Met het 72 kWh grote pakket komt de elektrische bedrijfswagen 236 kilometer ver terwijl het kleinste pakket goed is voor een actieradius van 186 kilometer. Standaard heeft de eDeliver 9 een 3-fasen boordlader (11 kW). Snelladen kan in combinatie met het grootste accupakket met een laadvermogen van 80 kW. Hoewel Maxus de elektrische aandrijflijn verder niet belicht, is wel bekend dat de eDeliver 9 een maximaal trekgewicht van tot 1.500 kilo achter z'n naam noteert.

Uitgebreide specificaties en informatie over uitvoeringen en prijzen volgen later deze maand. Uit navraag van AutoWeek bij Maxus blijkt dat de eDeliver 9 op termijn de EV80, die zijn basis nog deelt met de in 2004 geïntroduceerde LDV Maxus, gaat vervangen. Dit jaar worden de EV80 en de eDeliver 9 echter nog naast elkaar geleverd.