Max Verstappen verlengt contract bij Red Bull Racing

Het hing al in de lucht, maar nu is het hoge woord eruit: Max Verstappen tekent bij. Zijn contract bij Red Bull Racing wordt verlengd tot en met het seizoen van 2028, een buitengewoon lange periode. Verstappen is daarmee in één klap de coureur met het langstlopende contract van alle coureurs op de grid. Het is een bezegeling van zijn uitspraken direct nadat hij in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel pakte. Toen zei de Nederlander dat hij dit 'nog wel tien of vijftien jaar' met Red Bull Racing wilde blijven doen. Zo lang is het niet, maar toch.

Hoewel details over het contract door Red Bull Racing niet naar buiten worden gebracht, heeft Verstappen naar verluidt een uiterst lucratieve deal gesloten, die hem tot wel 50 miljoen dollar (45 miljoen euro) per jaar oplevert. Dat bracht onder meer de doorgaans goed geïnformeerde Telegraaf-journalist Erik van Haren woensdag al naar buiten. Met zo'n jaarsalaris komt Verstappen op gelijke hoogte met Lewis Hamilton en wordt hij de best betaalde Nederlandse sporter ooit.

Verstappen verklaart zijn keuze: "Ik geniet ervan om deel uit te maken van het Red Bull Racing-team, dus was het een gemakkelijke keuze om tot 2028 te blijven. Ik houd van dit team en vorig jaar was simpelweg geweldig. Ons doel sinds we samenkwamen in 2016 was om het kampioenschap te winnen en dat hebben we gedaan. Nu gaat het erom dat het nummer 1 voor een langere periode op de auto blijft staan." Het doel is helder: wereldtitels aaneenrijgen. Teambaas Christian Horner voegt daaraan toe: "Onze directe focus ligt op het verdedigen van Max' wereldtitel, maar deze deal toont ook aan dat hij deel uitmaakt van het langetermijnplan van het team. Red Bull Powertrains werkt toe naar de nieuwe motorreglementen voor 2026 en we wilden er zeker van zijn dat we voor dan de beste coureur van de grid vast hebben liggen."

In het weekend van 18 maart begint het nieuwe Formule 1-seizoen. Dan doen de tien teams Bahrein aan. In de week daarvoor vindt daar ook al de tweede wintertest plaats.