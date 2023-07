Max Verstappen krijgt gridstraf voor start Belgische GP

Aanstaande zondag is het weer tijd voor een van de hoogtepunten van het Formule 1-seizoen: de Grand Prix van Spa Francorchamps in België (klik hier voor alle informatie). Als Max Verstappen daar net zo goed presteert als afgelopen jaar, wint hij zijn achtste Formule 1-race op rij. Winnen wordt hem echter wel iets moeilijker gemaakt: omdat hij voor de vijfde keer dit seizoen een nieuwe versnellingsbak gebruikt, krijgt hij een gridstraf van vijf plaatsen. Vanmiddag (vrijdag) al wordt de startvolgorde voor de race op zondag bepaald tijdens de kwalificatie, dus over een paar uur weten we op welke plek Verstappen uitkomt na de straf. De sprintrace die zaterdag plaatsvindt heeft geen invloed op de startvolgorde op zondag en wordt voorafgegaan door een separate kwalificatiesessie.

Mits het weer het toelaat, overigens. De afgelopen dagen spraken meerdere Formule 1-coureurs zich in verschillende media uit over de weersvoorspellingen voor Spa dit weekend, want erg rooskleurig zien die er niet uit. Het waarborgen van de veiligheid op Spa - waar het wel vaker regent - is na het verongelukken van de Nederlander Dilano van 't Hoff (op 1 juli) iets wat extra veel aandacht krijgt. Van 't Hoff kwam tijdens een natte race om het leven nadat hij spinde en een andere auto op zijn gespinde auto inreed.

Mits de regen zich enigszins koest houdt, wordt er echter gewoon geracet dit weekend. Vorig jaar eindigde Max Verstappen als winnaar na van de 14e plek gestart te hebben, dus de gridstraf die hij dit weekend krijgt hoeft niet per se roet in het eten te gooien voor een achtste overwinning op rij. Inhalen op Spa, dat kan Verstappen wel.

Update 14.25 uur: momenteel is het nat in Spa en als het om 17.00 uur - als de kwalificatie plaats moet vinden - te nat is om veilig te rijden, wordt de startvolgorde op zondag bepaald door de huidige stand in het kampioenschap. Dat bevestigt BBC-journalist Andrew Benson op Twitter. Het zou betekenen dat Verstappen zondag in principe vanaf de zesde plek start.