GP België: tijden, standen, circuitinfo, weer

Tijden GP België

Net als een maand geleden in Oostenrijk, is er weer een sprintraceweekend gepland. Dat betekent dat er op vrijdagmiddag al gekwalificeerd wordt voor de Grand Prix en er op zaterdag nog een sprintkwalificatie en sprintrace is. Vervolgens is het dan zondag tijd voor de GP, waarbij iedereen dus start in de volgorde zoals die vrijdagmiddag al bepaald is. Een hoop actie dus!

Datum Sessie Tijd (NL) Vrijdag 28 juli Eerste vrije training 13.30 - 14.30 Vrijdag 28 juli Kwalificatie (GP) 17.00 - 18.00 Zaterdag 29 juli Sprintkwalificatie 12.00 - 12.44 Zaterdag 29 juli Sprintrace 16.30 - 17.30 Zondag 30 juli Race 15.00

Stand in het kampioenschap

Zoals inmiddels gebruikelijk is, heeft Max Verstappen de afgelopen race zijn voorsprong in het kampioenschap weer met de volle mep aan punten uitgebreid. Daarachter heeft Sergio Pérez ook goede zaken gedaan door derde te worden, want hij neemt weer iets meer afstand van Fernando Alonso op de derde plaats. Het lijkt er ook op dat Alonso die plek kwijt gaat raken aan Lewis Hamilton. Lando Norris is dankzij zijn tweede plaats in Hongarije een plek opgeschoven, hij staat nu achtste.

Coureur Punten 1. Max Verstappen - Red Bull 281 2. Sergio Pérez - Red Bull 171 3. Fernando Alonso - Aston Martin 139 4. Lewis Hamilton - Mercedes 133 5. George Russell - Mercedes 90 6. Carlos Sainz - Ferrari 87 7. Charles Leclerc - Ferrari 80 8. Lando Norris - McLaren 60 9. Lance Stroll - Aston Martin 45 10. Esteban Ocon - Alpine 31

Dat Red Bull het goed doet dit jaar, is een understatement. Dat bewees het door in Hongarije als eerste team ooit de twaalfde winst op rij te boeken. In de stand in het kampioenschap is het niet te missen; ondanks de af en toe wat mindere prestaties van Sergio Pérez staat het team op ruim het dubbele aantal punten van de nummer twee, Mercedes. Dat neemt op zijn beurt steeds meer afstand van Aston Martin. De goede vorm van McLaren betaalt zich inmiddels uit, want dat hoeft al haast niet meer te vrezen voor Alpine op plaats vijf. Sterker nog: de blik is naar voren gericht, want het seizoen is nog lang en Ferrari en Aston Martin maken de laatste tijd weinig indruk.

Constructeur Punten 1. Red Bull 452 2. Mercedes 223 3. Aston Martin 184 4. Ferrari 167 5. McLaren 87 6. Alpine 47 7. Williams 11 8. Haas 11 9. Alfa Romeo 9 10. AlphaTauri 2

Circuit

Het Circuit de Spa-Francorchamps is één van de meest legendarische circuits ter wereld. Niet alleen voor de Formule 1, maar ook voor tal van andere raceklassen. Het is voor veel F1-coureurs de favoriete bestemming, ook Max Verstappen ziet het als zijn favoriete F1-circuit. Spa kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan bochten, hoge snelheden en ontzagwekkende klimmen. Vooral de combinatie Eau Rouge-Raidillon is beroemd en berucht. Op de foto boven dit artikel zie je Verstappen erop af rijden. In het verleden gebeurden hier regelmatig zware ongelukken, helaas meermaals ook met dodelijke afloop. De tragische fatale ongelukken van de Nederlander Dilano van 't Hoff onlangs en dat van F2-coureur Anthoine Hubert in 2019 zitten nog vers in het geheugen.

De lay-out van het Circuit de Spa-Francorchamps is in zijn 102-jarige bestaan meermaals behoorlijk veranderd. De grootste verandering kwam in 1979, toen een enorm stratencircuitdeel eraf werd gehaald. Toen werd Spa-Francorchamps in één klap in lengte gehalveerd. Op het oude circuit, dat rechtdoor verderging na Kemmel Straight waar de coureurs nu rechtsaf gaan, kon een gemiddelde snelheid van 240 km/h gehaald worden. Tegenwoordig is het circuit net iets meer dan 7 km lang en zijn naast Eau Rouge-Raidillon vooral Blanchimont en Pouhon nog befaamde bochten. De coureurs rijden zondag 44 rondjes om aan een totaalafstand van 308,052 km te komen. De snelste raceronde staat op naam van Valtteri Bottas, die in de Belgische GP van 2018 in 1:46.286 de baan over ging. Max Verstappen is de recentste winnaar. Hij won vorig jaar na een indrukwekkende inhaalrace vanaf de veertiende startpositie.

Weersverwachting

Het is de hele week bijzonder grijs, grauw en regenachtig weer in Nederland en dat geldt ook voor België. Het lijkt erop dat het regenachtige weer aan het begin van het weekend nog doorzet, maar zondag lijkt vooralsnog wel een aardige dag te worden. Vooral de kwalificaties en de sprintrace zullen waarschijnlijk nog wel beïnvloed worden door neerslag, dus dat belooft spektakel!