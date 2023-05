Max Verstappen: 'Geen man overboord als we niet winnen'

In Monaco wordt de race soms al gewonnen in de kwalificatie en is het zelfs voor een dominant team geen uitgemaakte zaak dat pole position klaarligt. Red Bull heeft dit jaar al eerder naast pole gegrepen en dat zou ook komend weekend heel goed kunnen gebeuren, verwacht Max Verstappen. "We hebben een goede auto en proberen daar alles uit te halen, maar we weten dat onze snelheid over één ronde, tijdens de kwalificatie, niet ons allersterkste punt is," zo stelt hij volgens Verstappen.com.

Zeker op zo'n kort circuit waar bijvoorbeeld de grip op hoge snelheid of de topsnelheid van de auto niet zo belangrijk is, kan het veld wat opgeschud worden. "In Monaco kan het altijd verrassingen geven," aldus de tweevoudig wereldkampioen. Het zal hier wat lastiger zijn om het verschil te maken. Ik verwacht dat het dicht bij elkaar zal zitten." De 25-jarige coureur lijkt zich zelfs al ietwat in te dekken voor als dit weekend inderdaad iemand anders aan het langste eind trekt: "Dit is één van de 23 races op de kalender, dus er is niet meteen een man overboord als we een keer niet winnen. Het is belangrijk om constant te zijn en veel punten te blijven scoren.”

Komende zaterdag is om 16:00 u. de kwalificatie voor de GP van Monaco, zondag om 15:00 u. is de race.