GP Monaco: tijden, standen, circuitinfo, weer

Het mocht opnieuw weer even duren, maar komend weekend is het dan eindelijk weer tijd voor wat actie in de Formule 1. Of nou ja, actie... dat is altijd weer even spannend in Monaco. Maar het levert wel altijd bijzondere plaatjes op!

Tijden GP Monaco

Komend weekend wordt er voor het eerst dit seizoen gewoon in onze eigen tijdzone gereden en zijn er geen speciale programma's af te werken door de Formule 1. Dat maakt het tijdschema ook lekker eenvoudig, al moet je er wel rekening mee houden dat de kwalificatie pas om 16:00 u. begint, terwijl de race een dag later om 15:00 u. start.

Datum Sessie Tijd (NL) Vrijdag 26 mei Eerste vrije training 13:30 - 14:30 Vrijdag 26 mei Tweede vrije training 17:00 - 18:00 Zaterdag 27 mei Derde vrije training 12:30- 13:30 Zaterdag 27 mei Kwalificatie 16:00 - 17:00 Zondag 28 mei Grand Prix 15:00

Stand in het kampioenschap

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Sergio Pérez was leuk zolang het duurde, maar in Miami liet Verstappen nadrukkelijk zien waarom het ijdele hoop lijkt voor Pérez om dit jaar zijn eerste wereldtitel te pakken. Op machtige wijze won de tweevoudig wereldkampioen de race vanaf P9, terwijl de van pole position vertrokken Pérez op de tweede stek eindigde. Het is aan de Mexicaan om direct weer terug te slaan in Monaco, anders lijkt Verstappen op weg naar een voorsprong die niet zomaar is weg te werken. Achter de twee Red Bulls versterkte Fernando Alonso zijn derde plaats in de WK-tussenstand, maar de marges tussen de Mercedes- en Ferrari-coureurs blijven klein.

Coureur Pt. 1. Max Verstappen - Red Bull 119 2. Sergio Pérez - Red Bull 105 3. Fernando Alonso - Aston Martin 75 4. Lewis Hamilton - Mercedes 56 5. Carlos Sainz - Ferrari 44 6. George Russell - Mercedes 40 7. Charles Leclerc - Ferrari 34 8. Lance Stroll - Aston Martin 27 9. Lando Norris - McLaren 10 10. Pierre Gasly 8

Over de eerste plek in het constructeurskampioenschap hoeven we het eigenlijk niet meer te hebben dit jaar, zo lijkt het. Daarachter blijft het ongemeen spannend tussen Aston Martin en Mercedes en ook Ferrari houdt uitzicht op de tweede plaats. Vooralsnog heeft Aston Martin de beste papieren, maar het team kan wel wat punten van Lance Stroll gebruiken bovenop de topprestaties van Alonso. De auto is er in ieder geval goed genoeg voor.

Constructeur Pt. Red Bull 224 Aston Martin 102 Mercedes 96 Ferrari 78 Alpine 14 McLaren 14 Haas 8 Alfa Romeo 6 AlphaTauri 2 Williams 1

Circuit Monaco

Voor de doorgewinterde F1-fan behoeft het circuit in Monaco eigenlijk geen introductie. Het staat immers al sinds 1955 vrijwel onafgebroken (alleen in 2020 ging het niet door) op de kalender van het wereldkampioenschap Formule 1. Daarvoor werden er ook al Grands Prix verreden, de eerste al in 1929. Een oude bekende dus, met een hoop historie. Niet zelden zijn hier legendarische prestaties geleverd. Denk bijvoorbeeld aan de magische kwalificatie van Ayrton Senna in 1988, toen hij pole pakte met ruim 1,4 seconde voorsprong op teamgenoot Alain Prost. In Monaco is er op het grootste deel van het circuit geen marge voor fouten, dus dan moet je van goeden huize komen om alsnog op de limiet te rijden.

Het stratencircuit in het prinsdom aan de Middellandse Zee is helaas soms ook een plek waar de Formule 1 op zijn saaist is. Zeker tegenwoordig, want de moderne Formule 1-auto's zijn zo groot dat er op de baan amper inhaalacties mogelijk zijn. Hier komt het in de race vooral aan op bandenstrategie en goede pitstops, dat kan het verschil maken. Het allerbelangrijkste is echter de kwalificatie, want wie hier pole position pakt, heeft een immense kans de race ook te winnen. Vorig jaar lukte het Sergio Pérez om hier te winnen, ook al pakte hij geen pole position. Ferrari ging toen de mist in met de pitstrategie en gaf zo een potentiële 1-2 uit handen.

Weersverwachting

Het eerste deel van het raceweekend in Monaco lijkt vrij zonnig te verlopen met temperaturen van zo'n 25 graden, maar op zondag is het een ander verhaal. Voor de racedag geven de meeste weerstations kans op regen en zelfs onweer op. Het is te hopen dat het niet zoals vorig jaar weer ellenlang duurt voordat er eindelijk gereden wordt, al kan regen de race zelf uiteraard nog wel wat interessanter maken.