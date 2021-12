Max Verstappen behoudt titel, Mercedes niet in beroep

In de Grand Prix van Abu Dhabi was het erop of eronder voor Max Verstappen en Lewis Hamilton. Beide coureurs konden kampioen worden, maar uiteindelijk won Verstappen de race en pakte hij de titel. Lang leek Hamilton de race te gaan winnen, maar in de slotfase van de race vond er een rollende herstart plaats na enkele ronden achter de safety car gereden te hebben en wist Verstappen in de laatste ronde op nieuwere banden toch Hamilton nog in te halen. Het team van Mercedes-AMG was verbolgen over de besluiten van de wedstrijdleiding in het slot van de race, omdat er niet volgens de regels gehandeld zou zijn bij het afwikkelen van de safety car-fase. Het tekende protest aan, dat vervolgens nog dezelfde dag werd afgewezen door de stewards van dienst van de FIA. Verstappen werd hierna al officieel tot kampioen uitgeroepen.

Mercedes liet het er niet bij zitten en gaf aan dat het de intentie had om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Vandaag was de laatste dag om officieel in beroep te gaan. Dat doet Mercedes nu echter toch niet, waardoor er nu geen enkele kans meer is dat Verstappen zijn titel alsnog kwijtraakt. Tot nu toe had dat op papier namelijk nog gekund. Mercedes-AMG F1 zegt 'constructieve gesprekken' met de FIA te hebben gevoerd en de FIA gaat onderzoeken wat er moet veranderen om volgend seizoen meer consistent en volgens de regels te acteren in de Formule 1. Kennelijk overtuigend genoeg voor Mercedes om het hierbij te laten. Wel geeft men aan de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten te blijven houden.

Voor het eerst brengt de renstal ook publiekelijk felicitaties over aan Max Verstappen en zijn team, Red Bull Racing: "We willen ons diepe respect uiten voor jullie prestaties dit seizoen. Jullie hebben het F1-kampioenschapsgevecht echt episch gemaakt. Max, we feliciteren jou en je hele team. We kijken ernaar uit om volgend seizoen de strijd weer met jullie aan te gaan op de baan." Verstappen neemt vanavond de wereldbeker in ontvangst in Parijs, bij het jaarlijkse FIA-gala.