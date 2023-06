Maserati GT2 markeert Maserati's racerijrentree

Maserati is een van de klassieke sportwagenmerken en zodoende zeker niet onbekend met de racerij, maar toch brachten de Italianen in de afgelopen decennia maar weinig raceauto's voort. Tussen 2005 en 2010 was er de Maserati MC12 die onder meer meedeed om de bokaal van het GT1-toerwagenkampioenschap, maar daaraan vooraf gingen 37 jaren zonder raceauto van Maserati.

Ook na het pensioen van de MC12 in 2010 zou er weer een lange raceautovrije periode volgen, maar nu blijkt dat die bij lange na geen 37 jaar duurt. Dertien jaar later presenteert het merk vandaag de Maserati GT2: een op de Maserati MC20 gebaseerde racer - te koop voor privéteams en hobbyracers - die later dit jaar debuteert in het Europese Fanatec GT2-kampioenschap.

Veel details geeft Maserati nog niet vrij over de auto, die vandaag werd gepresenteerd in Spa, vooraf aan de 24-uursrace aldaar (naast Le Mans Classic vindt komend weekend ook de 24 uur van Spa plaats). Het merk meldt dat de Nettuno-V6 van de auto 'naar het volgende niveau' is getild, terwijl de koets is voorzien van extra luchtstroomopeningen en het nodige spoilerwerk - zoals het een GT-racer betaamt.

De nieuwe Maserati GT2 is overigens niet Maserati's enige hedendaagse raceauto: het merk is ook actief in de Formule E. Dat is het echter niet met een zelfontwikkelde auto, waardoor we met deze GT2 wel degelijk kunnen spreken van de eerste Maserati-raceauto in jaren.

Is-ie zo mooier of minder mooi dan de straatversie van de Maserati MC20?