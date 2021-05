Martijn ten Brink nieuwe CEO Mazda Europa

Mazda Motor Europe wordt nu nog geleid door de Japanner Yasuhiro Aoyama, maar binnenkort komt de leiding in handen van iemand van wel heel dichtbij: Martijn ten Brink. De 48-jarige is momenteel nog Vice President Sales & Customer Service. Die functie bekleedt hij sinds 2014. Daarvoor was Ten Brink onder meer de directeur van Mazda Nederland. Per 24 juni bekleedt hij de hoogste functie bij Mazda in Europa. Aoyama keert terug naar thuisland Japan, waar hij op het hoofdkantoor van Mazda in Hiroshima aan de slag gaat als hoofd van de wereldwijde marketing-, sales- en Customer Service-afdeling.

De rol als CEO van Mazda Motor Europe is een grote stap in een al omvangrijke carrière van Ten Brink bij Mazda. “Martijn ten Brink werkt al meer dan twee decennia bij Mazda in vele functies, waaronder management op nationaal niveau. Hij heeft alle vaardigheden die nodig zijn om onze Europese operatie voort te zetten. We wensen hem veel succes in zijn rol," verklaart Mazda-CEO Akira Marumoto.

Ten Brink stelt 'ongelofelijk trots' te zijn om 'dit geweldige bedrijf in Europa te gaan leiden'. "...waar ik echt naar uitkijk is waar we met Mazda het komende decennium naar toe gaan. De afgelopen jaren hebben we producten op de markt gebracht die met succes kunnen concurreren met de meer erkende premiummerken. Hierdoor hebben we nieuwe klanten aangetrokken, die nog nooit over ons merk hadden nagedacht. Met de producten, diensten en nieuwe ervaringen die we de komende jaren gaan lanceren zal ik mij ten volle inzetten om dit tot een succes te maken," aldus Ten Brink.