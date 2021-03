Manhart laat gepeperde M3 en M4 zien

De nieuwe BMW M3 en M4 zijn nog nauwelijks op de markt of de Duitse tuner Manhart gaat er al mee aan de haal. De MH3 600 en MH4 600 zijn in uiterlijk opzicht aangepast, maar krijgen daarnaast ook diverse technische upgrades mee.

Vanbuiten zijn de aanpassingen van Manhart nog niet eens heel extreem. De tuner monteert een splitter, een extra stuk onder de sideskirts en een gewijzigde diffuser met een extra (mist)achterlicht dat doet denken aan de Formule 1. Daarnaast monteert de tuner zijn eigen 21-inch wielen, die desgewenst in het goud of met een gouden randje uitgevoerd kunnen worden. Voor wie dit alles nog niet opvallend genoeg is, heeft Manhart een set gouden stickers in de aanbieding. Onder meer de lijnen in de voor- en achterbumper zijn dan geaccentueerd met gouden randjes, op de motorkap en het dak zit een asymmetrisch geplaatste gouden streep en ook op de zijkanten komt in dat geval een gouden streep met de modelnaam van de auto te zitten. Tot slot vervangt Manhart de BMW-logo's door het eigen logo.

Naast de cosmetische aanpassingen schroeft de tuner het vermogen op. Momenteel gaat het nog om schattingen, maar met de MHtronik Powerbox moet het vermogen van de M3 en M4 Competition toenemen naar 620 pk en 750 Nm koppel. De reguliere variant blijft in dat geval steken op 590 pk. Voor wat extra geluid uit de geblazen zes-in-lijn monteert Manhart een sportuitlaat. Daarnaast kunnen de auto's iets lager op hun wielen worden gezet dankzij verlagingsveren van H&R. Wat de tuning van Manhart moet kosten, is niet bekend. Het bedrijf meldt dat het momenteel bezig is met extremere aanpassingen voor de M3 en M4, die later dit jaar verschijnen.