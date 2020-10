Lynk & Co haalt EV op termijn naar Europa

Lynk & Co komt op termijn met een volledig elektrisch model naar de Europese markt, zo zegt CEO Alain Visser in gesprek met AutoWeek. Het merk kiest voor Europa duidelijk een andere aanpak dan in China, want hier blijft het aantal modellen overzichtelijker.

Voorlopig biedt Lynk & Co in Europa alleen de hybride en plug-in hybride 01 aan, die gisteren werd onthuld. Naast de 01 komt op termijn een volledig elektrisch model, maar het aanbod blijft in Europa beperkt. "In China hebben we bewust gekozen voor het traditionele verkoopmodel", zo vertelt Visser aan AutoWeek. "Een auto kopen in China is 'cool' en nog heel nieuw (pas sinds relatief korte tijd zijn auto's in China bereikbaarder geworden voor het volk, red.). Als je hen een lidmaatschap aanbiedt, zijn ze eigenlijk vernederd. Bij het traditionele verkoopmodel is een hoog aantal verschillende modellen een voordeel."

"Voor het abonnementsmodel in Europa is eenvoud de sleutel en denk ik dat het makkelijker is voor de klant als we minder modellen hebben", betoogt de Vlaming. "Dat wil niet zeggen dat er geen tweede of derde model komt, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat we ooit meer dan drie modellen zullen hebben. Als we iets anders doen, dan is het bijvoorbeeld een heel kleine stadsauto en een volledig elektrische auto. Ik ga er vanuit dat onze tweede auto sowieso volledig elektrisch gaat zijn."

De toekomst is elektrisch

Het merk ziet de hybride aandrijflijnen momenteel als de beste oplossing, maar op termijn komt de focus op volledig elektrisch rijden te liggen. "Wij zien dat duidelijk als de toekomst en we willen er ook aan werken dat elektrische mobiliteit de enige oplossing gaat zijn in de toekomst", stelt de topman. "Die toekomst kan best nabij zijn, ik hoop en denk ook dat dat het geval is, maar dat is nog niet vandaag. De technologie is er zo goed als klaar voor, de kosten zijn aan het dalen aangezien het volume stijgt. Ik denk dat het enige probleem de infrastructuur is. Zodra de infrastructuur er in Europa is, zullen wij er ook zijn. In de familie hebben we elektromobiliteit, je ziet het bij Polestar en Volvo."

Polestar en Volvo zijn de zustermerken binnen het Geely-concern die met respectievelijk de 2 en de XC40 P8 Recharge al volledig elektrische modellen bieden op het CMA-platform, waarop ook de Lynk & Co 01 staat. Geely heeft daarnaast een modulair EV-platform onder de naam 'Sustainable Experience Architecture' in ontwikkeling. Lynk & Co heeft op basis daarvan reeds een concept-car ontworpen, de Zero. Het is aannemelijk dat ook Polestar en Volvo straks van dit platform gebruik gaan maken. Visser heeft echter een duidelijke reden waarom bij de marktintroductie in Europa voor hybride aandrijflijnen is gekozen. "De technologie is er, maar als je één auto aanbiedt bij het mobiliteitsconcept, denken wij dat hybride vandaag het betere antwoord is."