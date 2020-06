Luxemerken verkopen steeds meer in Zuid-Korea

Vanwege de coronacrisis is 2020 voor autofabrikanten eigenlijk per definitie een rampjaar, maar er is een uitzondering. In Zuid-Korea pieken met name de luxemerken gewoon door.

“Dit jaar wordt één van onze beste jaren ooit”, meldt Porsches Koreaanse CEO Holger Gerrmann tegenover Reuters. Het lijkt onmogelijk, maar hij heeft het toch echt over 2020. Porsche verkocht van januari tot mei maar liefst 46 procent meer dan vorig jaar in Zuid-Korea. BMW zag z’n verkopen in dezelfde periode ook met 46 procent stijgen, waarbij de 5-serie er zelfs vaker over de toonbank ging dan in welk land dan ook.

Ondertussen verkocht het Koreaanse luxemerk Genesis meer exemplaren van de grote en dure G80 dan van de G50 en zag ook een exotisch merk als Lamborghini z’n verkopen naar nieuwe hoogten stijgen. Over het totaal valt op dat auto’s van meer dan 100 miljoen Won, zo’n 74.000 euro, in 2020 maar liefst 70 procent populairder zijn geworden. In totaal gingen er in de eerste vijf maanden van 2020 15.667 van zulke auto’s over de Koreaanse toonbanken, terwijl de verkopen van goedkopere exemplaren juist 10 procent lager uitvielen.

Alternatief voor vastgoed

De experts waarmee Reuters sprak, noemen een aantal oorzaken voor het opmerkelijke succes van luxemerken in Zuid-Korea. Zo zou de rijkste 20 procent van de bevolking in het eerste kwartaal met 6 procent zijn gestegen, terwijl het inkomen van de armste 20 procent nagenoeg gelijk bleef.

Ook zien rijke Zuid-Koreanen de aanschaf van een auto als een alternatief voor het kopen van onroerend goed, dat met name in de grote steden extreem duur is geworden. Ook zijn rijkere mensen relatief ongevoelig voor de gevolgen van Covid-19, onder meer doordat hun inkomen vaak niet afhankelijk is van een baan, maar van bijvoorbeeld beurskoersen.

Te weinig auto's

Daarbij moet ook worden aangetekend dat Zuid-Korea het coronavirus relatief snel de kop in wist te drukken. De afname van het aantal zieken zorgt er ook voor dat mensen de knip weer openen en op autojacht gaan. Het opmerkelijke succes in Zuid-Korea zou nog problematisch kunnen worden, aangezien er de laatste maanden door productiestops wellicht te weinig auto’s zijn gemaakt om aan de vraag te kunnen voldoen.