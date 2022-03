Lucid Motors verdrievoudigt verlies in eerste productiejaar

Het nettoverlies van Lucid Motors over het gehele jaar bedraagt ruim 2,5 miljard dollar, omgerekend €2,22 miljard. In het vierde kwartaal, toen Lucid startte met de productie van de Air, was het verlies met omgerekend €930 miljoen het grootst. Ten opzichte van 2020 verdrievoudigde het verlies van de fabrikant zelfs. Dat is onder meer te wijten aan investeringen in de fabriek, de kosten van het opstarten van de productie van de Air en onderzoek en ontwikkeling. Het nieuwe automerk leverde in totaal 125 exemplaren van de Air in 2021 en haalde daarmee omgerekend €24,1 miljoen binnen. Gezien het kostenplaatje van Lucid is dat echter een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien had Lucid eigenlijk het doel om 577 Airs af te leveren.

Voor het komende jaar ziet het er ook niet al te rooskleurig uit voor Lucid. Het merk verwacht 12.000 tot 14.000 auto's te gaan produceren, waar die prognose eerder nog op 20.000 exemplaren lag. Volgens Lucid kampt het momenteel met 'enorme uitdagingen op het gebied van logistiek en de toeleveringsketen'. Het merk noemt het chiptekort niet expliciet, maar het lijkt logisch dat ook Lucid hiervan een klap heeft gekregen.

Ondanks het miljardenverlies kijkt Lucid al verder vooruit. Het merk wil namelijk een nieuwe fabriek in Saudi-Arabië in bedrijf nemen, waarvan de bouw in de eerste helft van dit jaar van start gaat. Het doel is om daar uiteindelijk 150.000 auto's per jaar te bouwen. De huidige fabriek in Arizona moet uiteindelijk een productiecapaciteit krijgen van 365.000 auto's per jaar. Die auto's vinden op termijn ook hun weg naar Europa. Volgend jaar komt Lucid naast de Air ook met een SUV, die momenteel door het leven gaat als 'Project Gravity'.

Overigens is Lucid Motors niet de enige 'beginnende' autofabrikant die het afgelopen jaar rode cijfers presenteerde. Rivian, dat de elektrische pick-up en SUV R1T en R1S bouwt, moest in het vierde kwartaal van 2021 nog omgerekend ruim €1 miljard wegschrijven. Ook Rivian haalde de doelstellingen voor de productie niet.