Lotus pakt door met elektrische 'supersedan'

Lotus bestaat 75 jaar en dat viert het in 2023 met de lancering van gloednieuw, tweede elektrische model. Na de elektrische SUV Eletre is het tijd voor een elektrische sedanachtige en het is die vooralsnog Type 133 geheten EV die we je op deze foto's al zeer goed kunnen laten zien.

Lotus is niet meer het merk dat het lang is geweest. De Emira is nog de enige auto van Lotus die je met een verbrandingsmotor kunt krijgen en dat betekent dat de toekomst van Lotus enkel nog volledig elektrische auto's omvat. Dat worden ook lang niet allemaal sportieve lage coupés of roadsters. Dat het huidige Lotus dat onder de vlag van de Chinese gigant Geely opereert anno 2023 een heel ander merk is dan vroeger, bewees het al door de Eletre te introduceren. Dat was namelijk geen vederlichte gooi-en-smijt-Brit, maar een dik 5 meter lange en 2 ton wegende elektrische SUV. Wie dat niet kan verteren, kan maar beter niet verder lezen. De volgende nieuwkomer van Lotus wordt namelijk een elektrische sedanachtige.

Nabij de poolcirkel in het hoge noorden van Zweden ligt een gigantisch bevroren meer waar onze spionagefotograaf Lotus volgende nieuwkomer tegen het lijf liep. Het ingepakte model was mogelijk niet bestand tegen de temperaturen van ver onder het vriespunt. Het protoype van Lotus gooide de handdoek in de ring en werd op een Iveco Daily afgevoerd. Een slechte dag voor Lotus.

Maar, met wat voor gevaarte hebben we eigenlijk te maken? We zien een lel van een elektrische liftback met een ontwerp dat voortborduurt op dat van de Lotus Eletre. Net als de Lotus Eletre heeft deze elektrische maar veel lagere nieuwkomer over twee lagen verdeelde verlichting aan de voorzijde waarbij de bovenste L-vormige units de led-dagrijverlichting bevatten. De daadwerkelijke koplampen zitten een verdieping lager. De elektrische liftback heeft op stokjes geplaatste camera's die als zijspiegels fungeren en achterlichten die waarschijnlijk over de gehele breedte van de bilpartij lopen. De C-stijl lijkt op dezelfde wijze te zijn vormgegeven als bij de Eletre. We mikken erop dat deze nieuwe elektrische Lotus net als de Eletre beschikbaar komt met 612 pk en 918 pk sterke aandrijflijnen. De Eletre heeft een 112 kWh accupakket een komt daarmee tot 600 kilometer ver. Dit lagere model zat daar ongetwijfeld behoorlijk overheen gaan.

Het stickerwerk laat er natuurlijk geen twijfel over bestaan dat dit een Lotus is, maar hoe hij gaat heten is nog even een mysterie. Net als de andere modelnamen die Lotus toepast start de naam van dit nieuwe elektrische model van het merk zeer waarschijnlijk met een E. Mogelijk gaat hij Envya heten. Lotus verwees eerder naar het model met de aanduiding 'Type 133'. De Eletre werd intern 'Type 132' genoemd. De nieuwe elektrische vijfdeurs wordt Lotus eerste lage auto met meer dan twee portieren sinds de Lotus Omega. In 2010 liet Lotus overigens nog de Eterne zien, een vooruitblik op een Porsche Panamera-achtige van het merk die nooit in productie is gegaan.

Lotus komt later onder meer nog met een tweede elektrische SUV-achtige en komt ook nog met een elektrische supercar, de Type 135. Overigens had Lotus nog voor de Eletre al een EV: de Evija.