Lotus Emira GT4: knalhard circuitbeest

De Lotus Emira is ondanks zijn voor een Lotus ietwat hoge gewicht van ruim 1.400 kilo een echte rijdersauto. Voor wie de Emira graag op de circuits loslaat heeft Lotus een splinternieuwe circuitversie in de aanbieding. Dit is de Lotus Emira GT4!

De Emira is voor Lotus een bijzonder model. Het is de allerlaatste auto van het merk waarin het merk nog verbrandingsmotoren levert. Een daarvan is ook nog eens afkomstig van de planken van Mercedes-AMG, de ander is voor Lotus een bekendere machine. Ook de Emira is namelijk weer te krijgen met een 3.5 liter grote V6 van Toyota. Het is die zescilinder met supercharger die in de Emira GT4 ligt, de speciaal voor circuitgebruik bestemde versie van de coupé.

Dat Lotus met de Emira GT4 zou komen, is natuurlijk geen verrassing. In september vorig jaar liet het merk al een vrijwel productierijpe versie van de splinternieuwe scheurneus zien. De normaliter zo'n 1.400 kilo wegende Emira met V6 is op dieet gezet en weegt volgens de Engelsen in GT4-trim zo'n 1.300 kilo. De zescilinder stampt er ook in de niet-straatlegale Emira 406 pk uit, al is de machine dermate instelbaar dat het vermogen kan variëren. De Emira GT4 heeft een sequentiële zesbak, een 96 liter grote brandstoftank, een sperdifferentieel, aerodynamische aanpassingen en natuurlijk een vrijwel geheel gestript interieur met rolkooi. De circuitversie van de Emira heeft verder een aangepast remsysteem, aanpasbare dempers en speciaal 18-inch lichtmetaal met eromheen Pirelli GT4-banden.

Lotus sloeg de orderboeken van de Emira GT4 al open bij de presentatie van de pre-productieversie, met als gevolg dat de omgerekend zo'n €193.000 (ex belastingen) kostende raceauto voor het eerste productiejaar al volledig is uitverkocht.