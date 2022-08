Lotus Elan (1992) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Bij de naam Lotus Elan veren ongetwijfeld liefhebbers van jaren 60-auto's op. Die moeten we misschien even wat teleurstellen: hier zien we de tweede Lotus Elan, uit de jaren 90. Dat was an sich ook een leuke auto, die zeker even de aandacht verdient.

Met een flinke zak geld van kersvers moederbedrijf General Motors in handen kon Lotus in de tweede helft van de jaren 80 werken aan een betaalbare roadster. Zo'n model kon het goed gebruiken om de verkoop- en financiële cijfers wat op te krikken. Het werd het duurste project van Lotus tot dan toe, met als resultaat de in 1989 verschenen moderne reïncarnatie van de Elan. In tegenstelling tot zijn naamgenoot uit 1962 was de nieuwe Elan er enkel als roadster, maar er was nog een groot verschil: hij had voorwielaandrijving. Dat was niet alleen voor de Elan nieuw, maar voor het merk.

Hoewel dat voor de fans van Lotus (en van sportieve roadsters in het algemeen) waarschijnlijk wel even slikken was, hield de Elan wel vast aan een andere traditie. Het was namelijk opnieuw een auto die vooral snel moest zijn dankzij een laag gewicht. Niet zo zeer door veel vermogen. De uit glasvezel opgetrokken koets (maar ook het ontbreken van een cardanas) hielpen het gewicht net onder de 1.000 kilo te houden. Bij de turboversie ging het gewicht net voorbij een ton. Dat was in combinatie met de 164 pk sterke door Lotus aangepaste 1.6 viercilinder van Isuzu goed voor sportieve prestaties. De Lotus Elan Turbo speerde in zo'n 6,5 seconden van 0 naar 100 km/h en had een topsnelheid van 220 km/h.

Hoewel de Elan slim in elkaar stak en er best bijzonder uitzag, werd het niet echt een succesverhaal voor Lotus. De concurrentie was niet mals; de Japanners brachten immers gelijktijdig de meer betaalbare Mazda MX-5 uit, die wél als een dolle verkocht. De productieteller van de Elan bleef op 3.855 steken en in 1995 was het over en uit. Een zeldzaamheid is een Lotus altijd al wel, zo'n Elan is dat - zeker voor zijn leeftijd - zeker. Een leuke spot dus, van collega Joost Boers. Hij trof dit vers geïmporteerde exemplaar, dat volgende maand zijn dertigste verjaardag viert. Het is de Elan met de 1.6 met turbo aan boord, zoals meestal het geval is. De 132 pk sterke turboloze 1.6 was minder populair.

Kia Elan

Overigens wist Lotus na het schrappen van de Elan er op een bijzondere manier toch nog aan te verdienen. Het verkocht namelijk de productielicentie aan Kia, dat hem in 1996 in zijn thuismarkt uitbracht als Kia Elan. Ook voor het toch al noodlijdende Zuid-Koreaanse merk bleek de Elan geen kip met de gouden eieren. Er werden nog geen 1.000 exemplaren van verkocht. Sommige Kia's Elan zijn uiteindelijk via import in Europa beland en als je er zo eentje treft, heb je dus echt iets bijzonders voor je. Je herkent de Kia Elan behalve aan het logo eigenlijk vooral aan de andere achterlichten. De Lotus Elan had achterlichten van de Renault Alpine GTA, Kia schroefde er exemplaren met ronde lichtunits in. Bijna tien jaar geleden gingen we al eens uitgebreid in op de Kia Elan.