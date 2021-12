Lockdown: dit betekent het voor de autobranche

Het zal je niet ontgaan zijn dat ons land voor de zoveelste keer in lockdown zit. Wat dat betekent voor bedrijven in de autobranche en hun klanten, lees je hier.

De lockdown die vanaf 19 december van kracht is, geldt tot tenminste 14 januari 2022. Tot die tijd moeten alle niet-essentiële winkels dicht. Dat betekent voor autodealers dat de showroom gesloten moet blijven. Vrije inloop mag niet, maar ook verkoop op afspraak is verboden. Helemaal geen klanten in het ‘glazen paleis’, dus.

Wel is het zo dat er wel afleveringen en proefritten mogen plaatsvinden. Even rustig een kopje koffie drinken met een verkoper kan dus niet, maar buiten afspreken om een rondje te rijden wel. Wie al een auto in bestelling heeft staan, hoeft hiermee bovendien niet bang te zijn dat de aflevering vanwege de maatregelen niet door zal gaan. Wel zal het misschien wat anders verlopen dan je gehoopt had, bijvoorbeeld omdat eerdergenoemde koffie ontbreekt.

Ook als er helemaal geen verkoop plaatsvindt, zal er wel wat leven zijn bij autodealers. Dienstverlening mag namelijk wel gewoon doorgaan, dus dat geldt ook voor de werkplaatsen van garagebedrijven. RAI Vereniging meldt dat deze dienstverleners de gebruikelijke werktijden mogen hanteren, zolang een eventuele showroom maar niet toegankelijk is vanuit de werkplaats.

Toch ‘verkoop’

Er is één uitzondering op het ‘verkoopverbod’: business-to-business-verkoopgesprekken mogen op afspraak wel doorgaan. Wie op internet iets bestelt, mag dat bovendien wel afhalen bij de winkel. Bij deze ‘click en collect’-praktijken hoeft bovendien geen rekening te worden gehouden met een wachttijd van een minimaal aantal uren. Of dat voor autodealers nu zo nuttig is valt te betwijfelen, maar voor bijvoorbeeld de accessoirehandel of andere aanverwante winkels is het goed om dit te weten. Wel geldt ook bij click en collect dat het binnengaan van de winkel niet is toegestaan. Buiten in ontvangst nemen en meteen weer naar huis, dus.

Voor automaterialenzaken geldt in principe een uitzondering, omdat dit groothandels zijn. Of je favoriete onderdelenleverancier de komende tijd daadwerkelijk open is, zal echter per vestiging verschillen. Het is dan ook raadzaam om dit na te gaan alvorens in de auto te stappen.

Rijscholen

Ook andere dienstverlening kan doorgaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de diensten die de RDW aanbiedt, zoals keuringen. Het importeren van een auto moet dus nog steeds mogelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de diensten die rijscholen aanbieden. Dit is een belangrijk verschil met eerdere lockdowns, waardoor de rijschoolbranche wel werd getroffen. Het CBR doet ook gezellig mee, dus behalve de lessen kunnen ook de examens gewoon doorgaan.