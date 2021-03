Lightyear overweegt stap naar de beurs

Het Nederlandse zonneautomerk Lightyear, dat momenteel werkt aan de One, overweegt een beursgang. Dit maakte het in 2016 opgerichte bedrijf bekend na de meest recente investeringsronde, waarbij €40 miljoen werd opgehaald. Het extra kapitaal van de eventuele beursgang moet vooral ten goede gaan komen aan de ontwikkeling van een tweede model.

Lightyear werkt momenteel hard aan het productieklaar maken van de in 2019 onthulde One, het allereerste model van het nieuwe Nederlandse automerk. Het bedrijf is nog altijd zoekende naar een partner voor de productie van de auto's, maar mikt er desondanks op om nog dit jaar de eerste auto's aan klanten te kunnen leveren. Daar stokt de ambitie niet, want het bedrijf werkt al aan een volgend model, dat goedkoper moet worden dan de €150.000 kostende One. Om de ontwikkelingskosten van dit model op te kunnen hoesten overweegt Lightyear nu om de stap naar de beurs te maken. Een definitief besluit over deze eventuele beursgang is echter nog niet genomen. Onlangs haalde Lightyear nog €40 miljoen op in een laatste investeringsronde, waarbij een niet nader genoemde Zwitserse familie de grootste bijdrage leverde.

De Lightyear One zit qua formaat en prijsstelling in het vaarwater van auto's als de Tesla Model S en Porsche Taycan, maar onderscheidt zich door de zonnepanelen op het dak die de accu van stroom voorzien. Volgens Lightyear is de One daardoor een stuk lichter en efficiënter dan de eerder genoemde EV's. Vorig jaar voerde Lightyear daarnaast nog praktijktests uit met zonnecellen op een Tesla Model 3 en een Volkswagen Crafter. Het bedrijf wil zijn zonneceltechnologie op termijn namelijk ook aan derden gaan verkopen. Hoe deze ambities uiteindelijk tot uiting gaan komen in de praktijk, zal op termijn moeten blijken.