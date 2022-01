LG Omnipod is multifunctionele woonkamer op wielen

De Omnipod is een futuristisch mobiliteitsconcept voor een tijdperk waarin volledig autonoom gereden wordt. Het design is vrij rechttoe-rechtaan: de Omnipod is in feite gewoon een rijdend doosje met een rechtopstaande voor- en achterruit. Aan de rechterkant zitten twee grote openslaande deuren die naar boven en naar beneden openen. Dat biedt een ruime instap naar het interieur van de Omnipod, bestaande uit een grote lounge en een aparte werkruimte voor de 'bestuurder' voorin. Geheel in lijn met andere autonome concepten beschikt de Omnipod niet over een vorm van handmatige besturing.

LG propt de Omnipod vol met technologie. Centraal in de lounge, naast een comfortabele ligstoel, staat een groot verticaal scherm met daarop de digitale assistent Reah. Zij kan je helpen met diverse zaken, zelfs de begeleiding van een workout behoort tot de mogelijkheden. Verder maakt LG riant gebruik van sfeerverlichting in het interieur. Ook leuk: een minibar met daarin champagneflessen. Drinken en rijden tegelijk is immers geen enkel probleem meer wanneer de auto het werk doet. LG vermeldt niet wat voor aandrijflijn de Omnipod heeft, maar gezien LG's ruime ervaring met het produceren van accu's ligt het voor de hand dat er een eigen accu in de bodem ligt.

Het idee van de 'rijdende woonkamer' is op zichzelf niet nieuw: eerder zagen we bijvoorbeeld al auto's als de Mini Vision Urbanaut. Met de Omnipod lijkt LG zich voor te bereiden op een mogelijke toekomst als autofabrikant. Techbedrijven stappen namelijk in toenemende mate de auto-industrie in, wat de twee deze week gepresenteerde conceptauto's van Sony ook goed illustreren. Daarnaast zijn er natuurlijk de geruchten rondom de auto van Apple, die nog altijd met een dichte mist is omgeven.

Alternatief voor Hyperscreen

Naast de Omnipod, die eigenlijk vooral een toekomstvisie is, laat LG ook een concreter product zien voor de auto-industrie: de LG Cockpit. De LG Cockpit bestaat uit drie aaneengeschakelde schermen, net als het geval is bij het Hyperscreen in de Mercedes-Benz EQS. LG zegt daarbij ook een eigen interface te hebben ontwikkeld. In welke auto's de LG Cockpit uiteindelijk terechtkomt, is nog niet duidelijk.