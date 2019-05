Lexus vernieuwt RX

De huidige RX is de vierde generatie van het model en loopt in die vorm sinds 2015 mee. Niet zo gek dus dat Lexus het tijd vindt voor een facelift, al valt de RX qua uiterlijk nog niet uit de toon. Om te voorkomen dat dat toch gebeurt, geeft Lexus ‘m nu een nieuw front. Groot zijn de verschillen niet, maar wie de oude (boven) en nieuwe (onder) versie naast elkaar zet zal zien dat er strakkere, optisch bredere koplampunits zijn gemonteerd. Die lampen zijn voorzien van wat Lexus Bladescan-techniek noemt, een slimme dynamische grootlichtassistent. Ook de voorbumper is anders ingedeeld, net als de achterlichtunits. De vernieuwing geldt overigens niet alleen voor de reguliere RX450h (wit), maar ook voor de vorig jaar op de Nederlandse markt verschenen L-versie, een zevenzitter.

'Oud

In het interieur zijn de verschillen zo mogelijk nog kleiner dan aan de buitenkant. Het belangrijkste nieuws is hier de komst van Android Auto en Apple Carplay, die het voor respectievelijk Android-telefoons en iPhones mogelijk maken om verschillende apps via het infotainmentscherm te bedienen. Ook het infotainmentsysteem zelf is echter gemoderniseerd. Daarbij wordt de ‘controller’ vervangen door het uit andere Lexus-modellen bekende touchpad en is het centrale scherm, als een aanvulling daarop, nu ook te gebruiken als touchscreen.

Minder zichtbaar, maar wel belangrijk is dat de RX nu standaard is voorzien van een pakket maatregelen onder de naam Lexus Safety System +. Dat is vergelijkbaar met Toyota’s Safety Sense en bestaat uit de eerder omschreven koplampen, een rijstrookassistent en een automatische noodrem die onder meer voetgangers en fietsers goed moet herkennen.

Lexus zegt dat ook de rij-eigenschappen van de RX naar een hoger plan zijn getild. Dat heeft het merk voor elkaar gekregen door de carrosseriestijfheid te verbeteren. Daarnaast zijn er andere schokdempers en is de besturing tegen het licht gehouden. Over wijzigingen aan de aandrijflijn rept het merk niet, dus is er nog steeds een hybridecombinatie met V6 aan boord die in totaal 313 pk op de been helpt.