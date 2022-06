Lexus: 'Elektrificatie biedt groeikansen in Europa'

Lexus heeft het in Europa niet altijd makkelijk gehad, maar Toyota’s luxemerk kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. Het marktaandeel gaat groeien, daar is Lexus’ Europese directeur van overtuigd.

“De markt beweegt in een richting die goed bij ons past”, vertelt Spiros Fotinos, directeur van Lexus Europe en verantwoordelijk voor de EV-planning van het merk, tegenover AutoWeek. Hij doelt daarmee op de verschuivende vraag, van meer traditionele carrosserievormen en aandrijflijnen naar geëlektrificeerde of volledig elektrische SUV’s. “Diesel-stationwagens zijn niet de auto’s die wij veel verkochten”, vat Fotinos het pakkend samen.

Dat is een understatement, want Lexus heeft slechts éénmaal een stationwagen (IS Sportcross) en éénmaal een diesel (IS220d) aangeboden, en die twee nooit gecombineerd. Tien of twintig jaar geleden sloot het Lexus-aanbod vanwege het gebrek aan diesels en stationwagens dan ook minder aan op de wensen van de Europese kopers dan dat van de concurrentie. Lexus was er in 1998 echter al wel heel vroeg bij met een SUV en presenteerde al in 2004 een hybride RX, veel eerder dan andere merken.

Tegelijkertijd zien we BMW, Mercedes Audi en Volvo ook rap elektrificeren, waarbij men op het gebied van volwaardige EV’s al een duidelijke voorsprong heeft op Lexus. Dat presenteerde met de RZ zijn eerste serieuze EV (na de wat minder serieuze UX300e), waar de genoemde merken al een hele line-up aan elektrische modellen hebben staan. Fotinos stelt echter dat er nog een hele tijd een grote groep mensen zal bestaan die helemaal niet klaar is voor een EV, of zelfs voor een plug-inhybride. “Als het gaat om mensen die van een diesel overstappen op een geëlektrificeerde auto, zitten wij met ons aanbod en onze jarenlange hybride-ervaring precies op de goede plek”, zegt hij.

Great Reset

Natuurlijk spelen er nog andere zaken dan rationele een rol, want Europese autokopers staan erom bekend dat ze graag bekende waar uit de eigen regio kopen en gevoelig zijn voor logo’s en imago’s. In het premiumsegment geldt dat nog sterker, wat verklaart waarom Nissans Lexus-rivaal Infiniti hier weer is verdwenen en Honda’s Acura het in Europa zelfs nooit heeft geprobeerd. Toch heeft ook Spiros ook op dat gebied vertrouwen in de zaak: “Elektrificatie kan worden gezien als een ‘Great Reset’ voor de auto-industrie. Alles wordt anders, dus wie kan na die revolutie nog het alleenrecht op bijvoorbeeld rijplezier claimen?”

Tegelijkertijd is Fotinos ervan overtuigd dat waar Lexus zich nu mee onderscheid, namelijk ‘Customer Experience’ en betrouwbaarheid, ook in een steeds elektrischer wereld intact kunnen blijven. Over dat laatste zegt hij: “Wij hebben door de hybrides al twintig jaar ervaring met onderdelen die in een iets andere vorm ook gewoon in EV’s zitten. Dat gaat ons ook in de toekomst een voordeel op het gebied van betrouwbaarheid opleveren.”

Het koppelen van de verwachtingen aan concrete groeicijfers is lastig, omdat de afgelopen jaren door corona en tekorten een trendbreuk laten zien. Fotinos kan echter wel stellen dat er tussen 2014 en 2021 continu sprake is geweest van groei op het gebied van aantallen, marktaandeel óf allebei is geweest, waarbij we de laatste twee jaar vooral naar het marktaandeel moeten kijken. Lexus verkocht in 2021 zo’n 72.000 auto’s in Europa, goed voor een marktaandeel van 2,3 procent. Het doel is om in 2025 op 130.000 auto’s te zitten en daarmee een marktaandeel in het premiumsegment te hebben van meer dan 3 procent. Nog altijd bescheiden, maar ook duidelijk meer.