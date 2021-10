‘Lexus komt met V-klasse-concurrent’

Lexus is van plan om in Europa de aanval te openen op de Mercedes-Benz V-klasse. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de volgende generatie van de eerder in Azië gelanceerde Lexus LM, een luxueuze personenbus.

De Lexus LM die in 2019 werd gelanceerd, is de Lexus-versie van de al behoorlijk weelderige Toyota Alphard. In Japan en een heleboel andere Aziatische landen is deze luxe personenvervoerder met schuifdeuren behoorlijk populair. In Europa hebben we op dit gebied eigenlijk maar één echte speler: de Mercedes-Benz V-klasse. Het luxe personenautobroertje van de Vito wordt overal in Europa ingezet voor het vervoer van personen van en naar vliegvelden en de betere hotels. Natuurlijk zijn er meer comfortabele busjes, maar dankzij z’n Mercedes-koets en het opvallend luxueuze interieur heeft de V-klasse op veel plaatsen een streepje voor op de concurrentie.

Lexus zou van plan zijn om daar een einde aan te maken. Pascal Ruch, een hooggeplaatste manager van Lexus Europa, liet zich tijdens de presentatie van de nieuwe NX ontvallen dat er plannen zijn om een versie van de Lexus LM ook in Europa te gaan voeren. Als ‘Vice President Lexus Europe, Value Chain en Business Planning’ heeft Ruch zeker recht van spreken op dit gebied.

Nieuwe generatie

Ruch erkent dat de luxe personenvervoerder ook bij ons een interessant stukje van de markt vormt. Hij laat doorschemeren dat er plannen zijn om de opvolger van de huidige LM in Europa te gaan voeren. De LM werd in 2019 gepresenteerd, maar is gebaseerd op een in 2016 gelanceerde Toyota Alphard. Dat betekent waarschijnlijk dat er over niet al te lange tijd een geheel nieuwe versie van beide modellen klaarstaat.

Het naar Europa halen van die nieuwe LM zou best een slimme zet kunnen zijn, omdat Lexus het model elders op de wereld al in huis heeft. De huidige LM is er bovendien al als hybride, een versie die geknipt lijkt voor onze contreien. Het zou dus relatief eenvoudig moeten zijn om het model klaar te stomen voor ons werelddeel, al moet er bij het ontwerpen van de auto wellicht wel rekening worden gehouden met de Europese smaak.

Multivan

De V-klasse kan z’n borst natmaken, want met de nieuwe Volkswagen Multivan heeft ook Volkswagen een regelrechte rivaal voor de V-klasse in huis. Natuurlijk was er al eerder een Multivan, maar het nieuwe model staat vooralsnog geheel los van de Transporter en is dus als nooit tevoren gericht op het in luxe vervoeren van veel passagiers. Het wordt weer druk op de vliegvelden...