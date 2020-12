Lexus komt met nieuw elektrisch model én waterstofauto

Niet alleen bij Toyota zit er het één en ander aan elektrisch nieuws in de pijplijn, ook haar luxemerk Lexus timmert wat dat betreft aan de weg. Lexus deelt de eerste afbeeldingen van een nog stevig ingepakte SUV die volledig elektrisch aangedreven is. Het lijkt te gaan om een compleet nieuw model, ruwweg van het formaat van de RX. Een conceptauto die we begin 2021 te zien krijgen (zie teaser hieronder) is mogelijk een vooruitblik op de nieuwkomer. Details houdt Lexus voorlopig nog even onder de pet, behalve dat het een auto met vierwielaandrijving is met 'Direct4' gedoopte technologie, maar daarover straks meer. Het zou het tweede elektrische model zijn met een stekker, na de reeds leverbare compactere UX.

Behalve een BEV toont Lexus ook al beeld van een waterstofauto. Die is wat minder sterk gecamoufleerd en met niet al te veel fantasie is al te zien dat het om een ES lijkt te gaan. Ook deze heeft vierwielaandrijving en Direct4. Reken erop dat-ie wat meer in huis heeft dan de Toyota Mirai. Dat is immers een achterwielaangedreven auto. Opnieuw geldt dat Lexus details achterwege laat, maar een vermogen van meer dan 300 pk lijkt ons niet ondenkbaar. Wie weet worden we met het uiterlijk van dit prototype nog op het verkeerde been gezet, al lijkt het er vooralsnog sterk op dat het een doorontwikkeling van de huidige ES betreft. Dat zou ook kunnen wijzen op een vrij snelle introductie. We wachten het af.

Direct4

Zoals gezegd komen beide auto's met 'Direct4'. Dat is kort gezegd een systeem dat de krachten verdeelt over de voor- en achterwielen. De elektromotoren zijn hiervoor in de assen geïntegreerd, 'e-axle' noemt Lexus dat. Daarmee moet het mogelijk zijn om, afhankelijk van je wensen, verschillende verdelingen te kiezen. Bij rustig rijden gaat het gros van het vermogen naar de voorwielen, voor het betere stuurwerk wordt het vermogen meer 50:50 verdeeld, maar wie wat bruusker te werk wil gaan kan ook de nadruk op de achterwielen leggen. Op zich geen nieuw concept, maar voor Lexus een noviteit. Volgens Lexus wordt deze technologie ook beschikbaar voor hybride aandrijflijnen.