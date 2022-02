Lexus ES - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Lexus ES kent in de rest van de wereld een vrij lange geschiedenis, maar is pas sinds 2018, toen de Japanners de zevende generatie introduceerden, leverbaar in ons land. Vorig jaar vond Lexus het tijd voor een facelift van de sedan, waarbij de voorkant iets anders werd ingekleurd. Een verbetering?

Je kunt je afvragen of Lexus met de eerste zes generaties van de ES veel heeft gemist in ons land. In totaal zijn er 423 exemplaren van de sedan verkocht in de periode van dik drie jaar dat hij nu op de markt is. Een verkooptopper is anders.

Ten opzichte van de zesde generatie veranderde de ES echter behoorlijk. In lijn met de overige Lexussen kreeg hij scherp gelijnde koplampen, een grote grille én een sportieve uitvoering: de F Sport. Bij de facelift ging het uiterlijk van de ES niet rigoureus op de schop. Op het eerste gezicht zal alleen een geoefend oog in staat zijn om de verschillen te kunnen spotten. Maar ga met de onderstaande slider aan de slag en ze zijn er wel degelijk. De grille is nu bijvoorbeeld opgebouwd uit verticale lamellen die kleine vertakkingen hebben. Daardoor lijkt het alsof de grille van de ES ook horizontale lamellen heeft, hoewel de vertakkingen niet met elkaar verbonden zijn. Opvallend genoeg wijzigde de grille van de F Sport (foto 9) niet ten opzichte van de pre-facelift (foto 10).



Daarnaast stuurde Lexus de ES naar de opticien voor andere kijkers. De vorm van de koplampen is hetzelfde, maar de dagrijverlichting begint ten opzichte van de grille verder buiten toe en de bovenste punt loopt nu helemaal onder de dimlichten door. Die matrix-ledverlichting bestaat nog steeds uit zes pitten, maar die zijn voortaan rechthoekig en leverbaar met BladeScan-techniek, waarbij snel ronddraaiende spiegeltjes in de lichtunits zorgen voor een betere lichtopbrengst.

Voor wat betreft de buitenkant van de ES houden de wijzigingen daar op. Binnenin monteerde Lexus een ander scherm voor de infotainment, dat dichter bij de bestuurder staat en voortaan overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto. Ook de layout van het dashboard wijzigt iets, want de sierlijst rondom de centrale ventilatieroosters loopt niet langer meer door richting de passagierskant.

Heb jij liever de ES in zijn nieuwe stijl, of hou je het liever bij het oude? Stemmen maar!