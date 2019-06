Lego-Land Rover lijkt nieuwe Defender

Lego Technic komt in oktober met een ogenschijnlijk prachtige bouwdoos van een Land Rover Defender. Wat de kit extra interessant maakt, is dat het om de geheel nieuwe Defender lijkt te gaan.

Kennelijk gaat het er in de Lego-wereld net zo aan toe als bij auto’s. De Defender van Lego is namelijk nog niet officieel gepresenteerd, maar al wel uitgelekt. Bob's Vintage Bricks maakt op Twitter melding van het nieuwe product, dat naar verluidt uit 2.573 onderdeeltjes bestaat.

De eerste hint dat het om de binnenkort te presenteren nieuwe Defender gaat, wordt natuurlijk gevormd door het uiterlijk. De auto is onmiskenbaar een Defender, maar heeft tegelijkertijd een aantal details die we niet terugvinden op het stokoude huidige model. De neus is anders en lijkt moderner en wat meer samengedrukt dan we van de auto gewend zijn. De voorbumper oogt dankzij z’n forse zilverkleurige details relatief modern en ook de algehele verhoudingen komen dankzij de lange neus wat anders uit de verf. Natuurlijk zorgen de beperkingen van Lego vaker voor een wat minder accurate weergave van de werkelijkheid, maar deze verschillen lijken bewust te zijn aangebracht.

De tweede hint is de introductiedatum van Lego-set met nummer 42110. Die moet namelijk in oktober verschijnen, terwijl de introductie van de échte Defender voor september gepland staat. Dat een nieuw model voorafgaand aan de introductie als schaalmodel verschijnt, komt vaker voor, maar ‘lekkage’ dankzij Lego hebben we voor zover we kunnen nagaan nog niet eerder gezien.