Range Rover Velar krijg 550 pk Supercharged V8

Land Rover laat de Range Rover Velar kennismaken met de 550 pk sterke Supercharged V8 die we onder andere kennen van de heftige SVR-modellen van het merk. Opvallend gegeven: deze Velar is géén SVR.

De 380 pk sterke 3.0 Supercharged V6 was tot op heden de krachtigste benzinemotor die Land Rover in de Range Rover Velar lepelde, maar die zescilinder moet zijn meerdere erkennen in de heftige 5.0 Supercharged V8 waarmee Land Rover de Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition uitrust. Inderdaad: SVAutobiography Dynamic Edition en dus géén magische SVR-aanduiding.

We kennen de aanduiding SVAutobiography Dynamic al van de in 2017 gepresenteerde Range Rover-versie met die naam. Ook die auto had de beestachtige V8 in zijn neus, maar moest de SVR-aanduiding ook ontberen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de SVAutobiography Dynamic, en dus ook deze nieuwe Velar-variant, hardcore sportiviteit niet bovenaan de prioriteitenlijst heeft staan.

Met de aan een achttraps automaat gekoppelde 550 pk sterke achtcilinder lanceert de Velar zich in 4,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 274 km/h. Extra krachtige remmen moeten het gevaarte weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen en een aangepaste ophanging moet er voor zorgen dat de Velar een dynamischer karakter krijgt. Een aangepast uitlaatsysteem, met vlinderkleppen, moet voor een diepere brom zorgen. Het systeem is ruim 7 kilo lichter dan het standaardexemplaar.

Vanbuiten is de Velar SVAutobiography Dynamic Edition te herkennen aan de voorbumper, een exemplaar met grotere koelopeningen. Een aangepaste grille, sideskirts en een achterbumper waarin vier uitlaateindstukken een plek hebben gekregen zijn samen met de rode remklauwen overige herkenningspunten. De nieuwe uitvoering is verder als enige Velar leverbaar in de kleur Satin Byron Blue. Het dak is altijd Narvik Black uitgevoerd. De Velar staat verder op 21-inch lichtmetaal, speciale sloffen die volgens Land Rover net zo veel wegen al de 20-inch grote standaardexemplaren. 22-inch is optioneel.

Vanbinnen vouwt Land Rover dubbel gestikte Windsor-lederen bekleding en zaken als twintigvoudig verstelbare voorstoelen, met massage- en geheugenfunctie, zijn standaard. Andere aanpassingen in het binnenste behelzen onder meer een sportstuur en de komst van aluminium schakelflippers.

Wie er eentje wil, moet vrij snel handelen. De Velar SVAutobiography Dynamic Edition is slechts één jaar beschikbaar en heeft een prijskaartje van € 171.760.