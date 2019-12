'Land Rover komt met mini-Defender als instapmodel'

Land Rover heeft momenteel in zijn modellengamma niet echt een avontuurlijk model voor de iets kleinere beurs. De Discovery Sport is momenteel de goedkoopste, maar die is meer op de stad dan op het ruige terrein gericht. Er zou echter een kleine en relatief goedkope terreinrakker in het verschiet liggen.

Met de komst van de nieuwe Land Rover Defender heeft het Britse merk weer een model in het aanbod dat het écht over de avontuurlijke boeg gooit. Uiteraard kun je daarvoor ook nog bij de Discovery terecht, maar het overige aanbod zullen we toch voornamelijk op het asfalt treffen. De Discovery Sport en de Evoque zijn momenteel het meest betaalbaar. Een 'goedkope' rauwdouwer zoals de oude Freelander dat was, ontbreekt echter nog. Volgens het over het algemeen goed geïnformeerde Britse Autocar komt daar verandering in en is er een 'mini-Defender' op komst. Die auto zou rond de 25.000 pond (ongeveer € 30.000) gaan kosten.

Uiteraard is het nog een beetje koffiedik kijken, maar als dit werkelijk het geval is, zal de auto waarschijnlijk tot op zekere hoogte een voorbeeld nemen aan de DC100 Concept. Dat studiemodel combineerde Defender-stijlkenmerken met een kleine koets. Om niet te veel met reguliere Defender te kannibaliseren, zal de mini-Defender ongetwijfeld ook nog wel een behoorlijke stoot unieke kenmerken meekrijgen.

Overigens zou er naast een kleinere Defender-afgeleide ook nog een extra luxe Defender in het verschiet liggen. Die moet juist boven de Defender in het modellengamma komen. Beide modellen hoeven we komend jaar ongetwijfeld nog niet te verwachten. We zijn benieuwd of we binnenkort meer horen over deze mogelijke nieuwkomers.