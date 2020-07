Land Rover Defender krijgt elektrische aandrijflijn

Nas-E, het is geen hippe benaming voor een oosters rijstgerecht, maar voor een volledig elektrische versie van de vorige Land Rover Defender. Twisted Automotive pakt de open versie van de Defender 90, de variant met korte wielbasis, bij zijn kladden en lepelt er een volledig elektrische aandrijflijn in.

Twisted Automotive gaat in totaal dertig exemplaren van de volledig elektrische Defender produceren, een auto die als Nas-E én als Nas-E Plus leverbaar wordt. Die eerste heeft een van Remy Borg-Warner afkomstige elektromotor die 214 pk en 380 Nm sterk is. De Nas-E Plus is met 320 pk en 420 Nm een stuk krachtiger. Beide vierwielaangedreven versies hebben een 60 kWh accupakket waarmee een actieradius van ruim 320 kilometer mogelijk moet zijn. De laadopening van de 22 kW-boordlader bevindt zich gewoon rechtsachter, waar normaliter de vulopening van de brandstoftank zit.

De Engelsen hebben meer gedaan dan slechts een elektrische aandrijflijn in de Defender monteren. Zo hebben de Nas-E's ook aangepaste dempers. Wel moeten de elektrische Defenders naast het asfalt net zo capabel zijn als het illustere origineel. Twisted Automotive geeft zijn bijzondere offroaders een aangepast remsysteem en rust de auto uit met ABS en tractiecontrole. De Nas-E's komen in drie kleuren op de markt die volgens Twisted elk staan voor een kenmerkend Amerikaans landschap. De Yosemite is groenblauw, de Malibu geel en de Tahoe blauw.

De standaarduitrusting van de basis Nas-E omvat onder meer crèmekleurige lederen bekleding met alcantara-inzetstukken, drie voorstoelen, lichtmetalen wielen, een rolkooi, een niet nader toegelicht infotainmentsysteem en airco. De Nas-E Plus is vanbuiten vooral te herkennen aan zijn treeplanken en bullbar.

De vanafprijs van de Nas-E ligt in de Verenigde Staten op omgerekend € 160.000. Voor de Nas-E Plus ben je minimaal € 182.000 kwijt. Wie er nu eentje bestelt, kan zijn elektrische Defender over negen maanden voor de deur verwachten.